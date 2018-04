Rød stol: Forsvarsministeren ind i forhudskrigen

Hvis man blev stoppet på gaden og bedt om at nævne tre gode grunde til at skære drengebørns forhud af og tre gode grunde til at lade være, så tror jeg umiddelbart, det sidste ville være det letteste at svare på.

Men så simpel er den sag så ikke, må man forstå. Vi kan ikke engang blive enige om at udsætte indgrebet til 18-års alderen. Man skulle ellers ikke tro, at man blev mindre jøde eller muslim eller amerikaner af at beholde sin forhud, indtil man selv er i stand til at disponere over den.

Men sådan er det så heller ikke.

Og fuld respekt for dem, der er med til at nuancere debatten. Der er da også en pointe i, at man ikke kan udsætte al kulturel og religiøs påvirkning af et barn, indtil det er blevet voksen.

Men det er nu alligevel ikke rigtig i harmoni med den opfattelse, de fleste af os har, om den personlige frihed og det enkelte menneskes ukrænkelighed, at ens forældre har lov til at skære raske dele af ens krop, før man er i stand til at forsvare sig imod det.

Det er som bekendt borgerforslaget om et forbud mod omskæring af drenge, der igen i denne uge gjorde emnet topaktuelt. Forslaget nærmer sig hastigt folketingssalen i takt med, at det har fået over 44.000 stemmer. Borgerforslag skal have 50.000 for at komme til afstemning i Folketinget.

Og det bliver skam taget alvorligt. Ikke færre end fem ministre har været i samråd om sagen samtidig. Både sundhedsministeren, justitsministeren, kirkeministeren, udenrigsministeren og selv forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har måttet redegøre for sagen.

Nu kan det måske være svært at se, hvilken sikkerhedsrisiko et stop for afskæring af forhud indebærer, men sådan ser forsvarsministeren ikke på det:

"Den politiske risiko ved det her er kæmpestor. Vi står helt alene med det her synspunkt. Det er ikke sådan, at det handler om ytringsfrihed, som deles af alle liberale demokratier i denne her verden", sagde Claus Hjort til Jyllands-Posten efter samrådet.

Det forskrækkede tidligere V-minister Hans Christian Schmidt så meget, at han efter et gruppemøde i Venstre i tirsdags droppede sine tanker om at stemme for et forbud og sit forslag om, at folketingsmedlemmerne fra Venstre bliver fritstillet, når der skal stemmes om sagen.

"Hvis det var et etisk spørgsmål, synes jeg, vi skulle fritstilles. Men der er også mange sikkerhedsmæssige hensyn at tage. Og det har påvirket mig til at have den holdning, jeg har", sagde Hans Christians Schmidt.

På den måde ender det med, at der næppe er et flertal i Folketinget for at vedtage et forbud mod omskæring af drengebørn. Dermed er vi i den paradoksale situation, at politikerne er klar med et maskeringsforbud, der ulovliggør, at muslimske kvinder bærer burka, men de synes ikke, at de kan blande sig i unødvendige operative indgreb på drenge.

"Det er altid svært, når det ikke kun er muslimer, man rammer med sine forbud", skrev det radikale EU-parlamentsmedlem Jens Rohde på sin Facebook-profil.

I mange partier trives de to holdninger oven i købet side om side: Religiøs tildækning af ansigter skal være forbudt, mens religiøs blotning af penishoveder er helt ok.

Hvis man blev stoppet på gaden og blev bedt om forklare forskellen på de to beslutninger, så tror jeg mange ville få det svært. Jeg ville i hvert fald.