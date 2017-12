Rød stol: Det er li'godt grow

Rød stol

Når man sidder her i redaktørens stol og ser tilbage på året, der snart er slut, så er det lidt som at sidde med en bunke gamle aviser, man har fundet i et sommerhus.

Nyhederne er ikke nyheder mere. De er bare historier. Frigjorte fra deres sammenhæng og står pludselig underligt alene. Selv er man i fare for at blive forvandlet til en slags Oluf Sand fra De Nattergales julekalender uden ret mange andre kommentarer til nyhedsstrømmen end "Det var li'godt grow".

Hvem havde for eksempel forventet, at Socialdemokratiet ville gå ind for et burkaforbud. Mange af os havde nok regnet ud, at et eller andet ville ske, når Helle Thorning blev skiftet ud med Mette Frederiksen. Man havde måske ligefrem forventet et mere socialdemokratisk Socialdemokrati.

Men hvad skal vi med et burkaforbud - eller maskeringsforbud, som det hedder, men lad os nu bare kalde det, hvad det er. Anslået rammer forbudet omkring 20 kvinder i Danmark, der dækker deres ansigt af religiøse grunde. Vi har ingen problemer med skolelærer, dagplejemødre eller sagsbehandlere i kommunerne, der insisterer på at passe deres arbejde med et stykke stof foran ansigtet. Så hvorfor hopper socialdemokraterne med på den.

Selv sagde Mette Frederiksen:

- Det er ikke så svært at stemme for et forbud, det svære er finde en måde at gøre det på, som ikke bare bliver et symbolslag i luften.

Mens vi venter på, at Mette Frederiksen finder en løsning på det, kan vi jo bladre videre i bunken af aviser og finde en ny historie, der stikker ud: Socialdemokraterne støtter stop for kvoteflygtninge.

Dermed er Danmark det eneste land i FN, der mener, at vi ikke har kræfter til at hjælpe verdens allermest udsatte flygtninge. Det handler om syge, forældreløse børn, handicappede, gamle, der ikke kan klare sig selv - altså forfulgte mennesker i livsfare, som Danmark normalt tager omkring 500 af om året af.

Det gør vi så ikke mere. Selv sagde Mette Frederiksen:

- Hvis vi skal kunne løse den store integrationsopgave, der er, så er der grænser for, hvor mange udlændinge, der kan komme hertil, og det gælder desværre også flygtninge.

Debatten om Socialdemokratiets opbakning til et nej til kvoteflygtninge kom samtidig med en Megafon-måling, som har undersøgt det intensiverede samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

50 procent af vælgerne svarede, at det er Socialdemokratiet, der har nærmet sig Dansk Folkeparti mest, mens kun 10 procent mente, at det forholder sig omvendt.

Men det var ikke Mette Frederiksen, der stod for alle "det var da li'godt grow"-nyhederne i år. SKAT havde også sin del af de historier, der stikker ud, når man bladrer gennem årets aviser.

100 milliarder kroner er tilsyneladende forsvundet ud til gangstere, svindlere og edb-systemer, der aldrig kom til at virke. Det er penge nok til at at opføre fire nye Storebæltsbroer eller købe 135 nye kampfly i stedet for de 27, vi har råd til lige nu. Og hvad man kunne have fået af børneteater, hjemmehjælp og folkeskoler for de penge, kan man jo selv begynde at regne på.

Den del af skatte-sagen, der handler om manglende kontrol med udbytteskat har kostet de danske skatteydere 12,3 milliarder kroner blev sidst på året endevendt af advokatfirmaet Bech-Bruun. Resultatet var, at ingen kunne stilles til ansvar for fadæsen. Det er med andre ord en skandale, der er opstået helt af sig selv uden menneskelig indblanding.

Advokatundersøgelsen finder ikke grundlag for, at der indledes sag om "disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar" mod nogen, som der står.

12,5 milliarder er forsvundet - og det er ingen skyld. Jeg ved godt, hvad Oluf Sand ville sige her. Skatteminister Karsten Lauridsen kommenterede det sådan her:

- Rapporten bekræfter billedet af en dybt, dybt ulykkelig sag, hvor kriminelle er lykkedes med at snyde fælleskassen for et kæmpe beløb.

Og så mente skatteministeren ellers, at det var tid til at se fremad.

Den sidste historie, der bliver plads til i denne lille årskavalkade over nyheder, hvor man må tænke: "Det var li'godt grow" er undersøgelsen af omstændighederne omkring det kinesiske statsbesøg i 2012, hvor demonstranter med tibetanske flag blev fjernet eller afskærmet eller ligefrem fik beslaglagt deres flag af politiet.

En klokkeklar overtrædelse af vores grundlovssikrede ret til at ytre os og demonstrere og i øvrigt vifte med de flag, vi har lyst til.

Det kinesiske besøg handlede om fremtidige handelsaftaler for milliarder og intet måtte derfor gå galt. Men efter års undersøgelser af sagen er Tibetkommissionen nået frem til, at der ikke er grundlag for at drage hverken embedsmænd eller tidligere ministre i de involverede ministerier eller politiets ledelse til ansvar for, at de fredsommelige demonstranter blev stoppet.

Ansvaret ligger, ifølge kommissionen, alene på to mellemledere i Københavns Politi. Det er så her man skal forestille sig, at de to af sig selv har givet ordre til, at grundloven skulle brydes, og at de på egent initiativ er begyndt at føre Danmarks udenrigspolitik af frygt fo,r at kineserne skulle blive så sure over de tibetanske flag, at Danmark skulle gå glip af handelsaftaler til milliarder.

Hvis det er sådan, det er foregået, ja, så er det li'godt grow.