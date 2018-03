Rød stol: Der er intet som en god undersøgelse, der kan redde en flad dag

Der er intet som en god undersøgelse, der kan redde en lidt flad dag på redaktionen. Undersøgelser er journalistikkens sutteklud og kan med den rigtige håndtering glide igennem et hvilket som helst redaktionsmøde og efterlade det indtryk, at de gør næste dags avis bedre. Det er lidt ligesom forestillingen om, at man bliver klogere og mere spændende at høre på efter et par glas rødvin.

I denne uge havde Berlingske Tidende for eksempel gravet sig frem til en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der afslører, at nu er mere end halvdelen af alle danskere overvægtige. Rapporten bygger på data fra ikke færre end 180.000 danskere og viser, at 51 procent af befolkningen over 15 år nu er overvægtige. Det er en stigning på fire procentpoint siden 2013.

Og der var rigtig dejligt mange flere tal at underbygge historien med. For eksempel, at blandt personer med en grundskoleuddannelse er andelen af overvægtige 68 procent, mens den kun er 38 procent blandt personer med en videregående uddannelse. Gravede man sig endnu dybere ned i tallene kunne man også se, at de fedeste bor på Sjælland - uden for København - og at sønderjyder og fynboer er federe end jyderne omkring Aarhus, Viborg og Herning.

Faktisk kan man bruge ret lang tid på sådan en undersøgelse, før det går op for én, at man ikke kan bruge den til ret meget. Fedmen omkring Herning er svær at omsætte til brugbar information i et almindeligt hverdagsliv. Mere anvendelig er den fedmeundersøgelse, man kan lave selv med en badevægt.

Senere på ugen var det B.T., der havde fundet en undersøgelse fra Region Syddanmark, der viser, at vi lider af søvnbesvær. Nu er det ikke 11 procent som i 2014, men 14 procent af danskerne, der døjer med at komme roligt gennem natten. Igen opfylder historien alle krav til god journalistik - der var oven i købet 12 gode råd til, hvordan man redder sin nattesøvn. Et af rådene er, at man skal huske at slukke lyset.

Alligevel kan man komme i tvivl om, hvad man egentlig skal bruge sådan en undersøgelse til. For eksempel fremgår det, at halvdelen af de mennesker, der ikke får søvn nok, forklarer det med, at de "kommer for sent i seng på grund af underholdning fra mobiltelefon, tablet, spillekonsol eller tv". Det lyder umiddelbart som om, at der den slags søvnproblemer kan klares med et tryk på en stop-knap.

Men det var også i denne uge, vi fik undersøgelsen, der viste, at kvinder, der får børn, ikke alene går ned i løn - de indhenter aldrig det tabte.

Der var undersøgelsen, der viste, at 70 procent af alle bilister inden for de seneste tre måneder har set andre bilister køre uden lys i baglygterne.

Der var undersøgelsen, der viste at 25,4 procent af de lavtuddannede ryger, mens det kun er 6,7 procent blandt personer med en lang videregående uddannelse.

Der var undersøgelsen, der viste, at 28,8 procent af den voksne, danske befolkning ikke opfylder WHO's anbefalinger for fysisk aktivitet.

Og endelig var der den længe ventede delundersøgelse af vindmøllestøjs indflydelse på blodpropper i hjertet - her kunne ikke dokumenteres nogen klar sammenhæng. Det skal nu undersøges yderligere.

Og selvfølgelig skal ting da undersøges, så vi eksempelvis ikke bygger vores sundhedsindsatser på mavefornemmelser og gætværk. Men journalistisk kan undersøgelses-historierne let ende i en masse indsigtsfulde ord uden den store mening.

Lidt som når man har fået lidt for meget rødvin.