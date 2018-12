Robotter kan have pustet til debat om migrationspagt

Automatiske robotter har efter alt at dømme været med til at sprede misinformation og budskaber imod den omstridte FN-migrationspagt, som Danmark tilslutter sig i Marokko mandag.

Det vurderer Udenrigsministeriet i en intern undersøgelse, erfarer Altinget. To uafhængige eksperter deler mistanken.

Ifølge Altingets oplysninger har Udenrigsministeriet set "klare indikationer" på, at en række opslag på Facebook er blevet spredt via automatiserede profiler.

Ministeriets konklusion er, at mindst 16 konkrete sider i mistænkelig grad ligner automatiserede robotter.

Men det er uklart, om der er tale om en organiseret kampagne. Og om der i givet fald står udenlandske kræfter bag.

Altinget har haft adgang til et dokument med nogle af de mistænkte facebookprofiler.

To uafhængige eksperter, som har gennemgået fem af profilerne, vurderer over for Altinget, at der i flere tilfælde med stor sandsynlighed er tale om robotter.

Johan Farkas, der forsker i politik og manipulation på digitale medier ved Malmø Universitet, mener, at alle fem konti viser tydelig "bot-lignende" aktivitet.

- Denne konklusion baserer jeg først og fremmest på, at de tit poster 8-13 posts inden for samme minuttal, siger han til Altinget.

- Disse "udbrud" kommer altid fra samme kilde, hvilket kunne betyde, at en bot er sat op til at dele alt seneste indhold herfra.

Profilerne har typisk op mod de 5000 venner på Facebook. Det er maksimum for, hvor mange venner én profil kan have.

De deler mange opslag om dagen med billeder og tekster mod migrationspagten. Der er også budskaber imod muslimsk indvandring.

- De er relativt anonyme og laver sjældent andet end at dele andres indhold uden at tilføje personlige kommentarer, siger ph.d.-stipendiat Yevgeniy Golovchenko til Altinget.

Han forsker i desinformation ved Københavns Universitet.

Han vurderer, at mindst tre af de fem profiler sandsynligvis er bots. Men han understreger også, at det er meget svært at fastslå, om en profil er styret af en robot eller et rigtigt menneske.

Hverken Forsvarets Efterretningstjeneste eller Udenrigsministeriet har ønsket at kommentere de konkrete oplysninger.

Dansk Folkeparti kræver Danmark holdt ude af aftalen, fordi den ifølge DF lægger op til at forbedre forholdene for migranter.

Og på sociale medier har der floreret budskaber om, at aftalen åbner for masseindvandring fra Afrika. Regeringens jurister har blankt afvist den påstand.

Statsministeren sagde i sidste uge, at han sjældent har oplevet så meget misinformation på de sociale medier som den, der har været omkring FN-pagten.