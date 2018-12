Ritzau morgenbrief

Topnyheder:

Theresa May overlever gyserafstemning

Udland: Storbritanniens premierminister, Theresa May, overlevede onsdagens tillidsafstemning i sit konservative parti. Dermed har hun vundet lidt arbejdsro til at få en brexitaftale på plads, mener forsker. Modstanden mod Mays aftale består dog stadig, påpeger støttepartiet DUP.

https://ritzau.dk/-bsuP

https://ritzau.dk/-bsuM (forsker)

https://ritzau.dk/-bsuY (DUP)

Skolereform har ikke gjort eleverne fagligt dygtigere

Indland: Elevernes resultater til eksamen og de nationale test stagnerer. Samtidig viser rapporter, at folkeskolen i vid udstrækning ikke er lykkes med at gennemføre centrale dele af skolereformen fra 2014. Selv succeshistorien om elevernes motion vakler nu, skriver Jyllands-Posten.

https://ritzau.dk/-bsuO

Nyheder:

10.900 personer mister ret til dagpenge med nyt opholdskrav

Politik: 10.900 a-kassemedlemmer står til at miste retten til dagpenge fra årsskiftet, når de nye regler om opholdskrav ventes at træde i kraft. Det fremgår af et svar, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt til Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen.

https://ritzau.dk/-bsvb

Kun fire ministerier opfylder egne mål for flygtningeelever

Politik: Det går trægt for regeringen med at indfri sine egne forventninger for ansættelser af flygtningeelever på den såkaldte IGU-ordning. Det viser en aktindsigt, som Information har fået hos Moderniseringsstyrelsen.

https://ritzau.dk/-bsuL

Tolke nægter at melde sig ind i nyt samarbejde med politiet

Indland: Ringere kvalitet af tolkearbejdet og risiko for at retssikkerheden svækkes. Det frygter en gruppe på flere hundrede tolke og oversættere bliver konsekvensen, efter at Rigspolitiet har hyret et privat firma til at stå for tolkebistanden, skriver Politiken.

https://ritzau.dk/-bsuN

Canada: Endnu en canadier kan være tilbageholdt i Kina

Udland: Yderligere en canadier kan være tilbageholdt i Kina. Det siger Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, på et pressemøde onsdag aften lokal tid.

- Vi er blevet opmærksomme på en canadier, som selv kontaktede os, fordi han blev udspurgt af kinesiske myndigheder, siger hun.

https://ritzau.dk/-bsuW

Det sker i dag:

10:00 Domstol tager stilling til Scandlines' klage om Femern-forbindelsen

Færgeselskabet Scandlines har klaget over statsstøtte til Femern-forbindelsen. EU-Domstolen fælder i dag dom i sagen. Mere

https://ritzau.dk/-bsuo

13:00 Landsret fælder dom over syv narkokriminelle

Østre Landsret afsiger dom i en ankesag om produktion og salg af lyserød amfetamin. Retten i Næstved uddelte tidligere i år i alt 93 år og seks måneders fængsel til de otte tiltalte. Syv af de otte har anket dommen. Mere

https://ritzau.dk/-bsun

13:45 Der holdes rentemøde i Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank holder rentemøde i Frankfurt. Efterfølgende er der pressemøde. Mere

https://ritzau.dk/-bsup

14:00 Justitsminister skal i samråd om utryghedsskabende tiggeri

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er i dag kaldt i samråd om loven om utryghedsskabende tiggeri. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Vestergaard Madsen (EL). Mere

https://ritzau.dk/-bsuq

16:00 Brexit forventes igen at dominere EU-topmøde

EU's stats- og regeringschefer holder i dag og i morgen topmøde i Bruxelles. Storbritanniens udmeldelse af EU, brexit, ventes at være på dagsordenen, da landet forlader unionen senest 29. marts 2019. Mere

https://ritzau.dk/-bsur

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Mens politikerne forhandler om CO2-reduktioner til COP24 i Polen, viser en række virksomheder løsninger frem samme sted. Læs om systemer, som sender CO2 ned i jorden, omdanner den til plastik eller gødning, og hvordan man opsamler otte milliarder ton CO2.

https://www.berlingske.dk/videnskab/kunstige-traeer-og-co2-neutrale-containerskibe-virksomheder-rykker-paa

Berlingske

Flere år med massive problemer i Skat har sendt borgeres og virksomheders gæld til det offentlige på himmelflugt og har nu rundet 116 milliarder kroner. Og staten forventer kun at kunne inddrive en fjerdedel.

B.T.

Efter 32 år i taxabranchen har Mogens Friborg fået nok. Han oplever for mange problemer med voldstrusler og verbale overgreb fra udenlandske kolleger.

https://www.bt.dk/nyheder/mogens-er-taxachauffoer-og-har-faaet-nok-kollega-kaldte-mig-luder-og-svans

Børsen

For at opnå målet om at gøre rederiet CO2-neutralt i 2050 vil A.P. Møller-Mærsk investere op mod 20 milliarder kroner de næste ti år. Men det skal give forretningsmæssigt mening, siger Mærsk-chef.

https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/214481/artikel.html låst

E-avisen Finans

Vestas investerer kraftigt i en ny vindmølleplatform, der opbygges af moduler i stil med Lego-klodser. Målet er at sænke prisen på vindenergi og styrke førerpositionen på et tidspunkt, hvor konkurrenterne lider.

https://finans.dk/erhverv/ECE11067074/fremtidens-vestasmoelle-skal-samles-som-legoklodser/?ctxref=forside låst

Ekstra Bladet

Selv om Allan Luplau, formand for Akademikernes A-kasse, deltog i private vinfester hos den fyrede direktør Michael Valentin, påstår han, at han intet kendte til de kritisable dispositioner, som førte til fyringen.

Jyllands-Posten

Skolereformen fra 2014 har ikke haft den ønskede effekt. Elevernes eksamens- og testresultater stagnerer. Og nu vakler også succeshistorien, om at elevernes fysiske aktivitet er øget.

https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE11065076/skolereform-vakler-nu-faar-de-aeldste-elever-igen-mindre-motion/ låst

Information

Kun fire ministerier opfylder egne mål for ansættelse af flygtningeelever - de såkaldte IGU-praktikanter. Og det illustrerer, at regeringen ikke tager opgaven alvorligt, lyder det fra arbejdsmarkedsforsker.

https://www.information.dk/indland/2018/12/kun-fire-ministerier-opfylder-egne-maal-flygtningeelever?lst_frnt låst

Kristeligt Dagblad

Gentagne angreb på julemarkeder i Europa er udtryk for et ønske om at ramme det religiøse og kulturelle grundlag for vestlige samfund. Det siger en forsker efter tirsdagens angreb i Strasbourg.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/forsker-angreb-paa-julemarked-skal-signalere-religionskrig låst

Politiken

Flere aktører på retsområdet er bekymrede for retssikkerheden, efter at flere hundrede tolke og oversættere har varslet kollektivt boykot af Rigspolitiets aftale med et privat tolkebureau.

https://politiken.dk/indland/art6910141/Hundredvis-af-tolke-varsler-boykot-af-nyt-samarbejde-med-politiet låst

Avisernes ledere

Berlingske: Regeringens klimakurs lugter af en skandale

Det virker som en politisk fyring, at Peter Birch Sørensen er færdig som formand Klimarådet. Han kom med mere kritik, end regeringen åbenbart gad høre på. Men vi må aldrig komme i en situation, hvor forskere tager et særligt politisk standpunkt for at beskytte deres egen fremtid.

https://www.berlingske.dk/ledere/regeringens-klimakurs-lugter-af-en-skandale?referrer=RSS låst

B.T.: Taxaselskaber må vågne op og ændre opførsel

Det er ødelæggende for taxabranchen, at kunderne i massiv grad beretter om dårlige oplevelser. Service bør være punkt nummer et, når man driver kørsel for andre. Branchen skal kende sin besøgelsestid og ændre opførsel nu.

Børsen: Unge skal stadig hurtigt i gang med studierne

Folketingsforliget om mere fleksible universitetsuddannelser fortjener ros på mange punkter. Men det kan undre, at regeringen, der ønsker at hæve arbejdsudbuddet, laver en reform, som mindsker tilskyndelsen til at komme hurtigt gennem uddannelsessystemet.

https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/214461/artikel.html låst

Ekstra Bladet: Skræk for parti styrer Sverige mod nyvalg

Det politiske kaos i Sverige fortsætter, og det svækker ifølge flere medier politikernes anseelse yderligere. Derfor vil de gamle partier stå svagere efter det nyvalg, som sandsynligvis kommer, mens Sverigedemokraterna kan glæde sig.

Information: Canada er fanget i stormagters spil

Sagen om en kinesisk finansdirektør, som Canada tilbageholder på anmodning fra USA, er udtryk for, at rivaliseringen mellem Kina og USA fortsætter med at tage til. Og den viser, at andre lande uforvarende kan komme alvorligt i klemme i magtspillet mellem stormagterne.

https://www.information.dk/udland/leder/2018/12/canada-staar-taber-stormagternes-spil låst

Jyllands-Posten: Socialdemokratisk skatteudspil er let gennemskueligt

I iveren efter at erobre regeringsmagten har S fremlagt en række skatteforslag, som har det til fælles, at de rammer de få på pengepungen - de rige svin. Men S leger med ilden. For mange borgere har et valg: De kan fravælge Danmark.

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE11060899/aabenbart-skal-de-rige-svin-betale/ låst

Kristeligt Dagblad: Vigtig hæder til tapre journalister

Det er en dybt bekymrende udvikling, at 52 journalister verden over er blevet dræbt i år. Derfor er tildelingen af Times' hæderspris Årets Person til den dræbte Jamal Khashoggi og andre journalister desto mere vigtig og nødvendig.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/vigtig-haeder-til-tapre-journalister låst.

Politiken: Grænseløst naivt at betro Kina dansk internet

De danske myndigheder har været alt for godtroende i forhold til det kinesiske telefirma Huawei. Når det gælder rigets sikkerhed på et så afgørende område som det digitale, skal politikerne ikke tage chancen ved at overdrage ansvaret for det nye G5-netværk til Huawei.

Populære søgeord på Google:

Momo

https://ritzau.dk/-bsuG

Theresa May

https://ritzau.dk/-bsuH

Pioneering Spirit

https://ritzau.dk/-bsuI

Toyota Mirai

https://ritzau.dk/-bsuJ

SRP

https://ritzau.dk/-bsuK

Kilde: Google Trends - mest anvendte søgninger på Google i Danmark i dag.

https://trends.google.dk/trends

Udvalgte nyheder fra Facebook:

Hjerneskadet Falckredder hædres - forsøgte at redde fiskere i dødsulykke

https://ritzau.dk/-bsus

Tøftings prut går verden rundt

https://ritzau.dk/-bsut

Verdenskendt klimaforsker: Indlandsisen er dødsdømt, uanset hvad vi gør

https://ritzau.dk/-bsuu

Grønland smelter: Sneen er sort som kul

https://ritzau.dk/-bsuv

Rødbedebøf og grønkålssuppe: Aarhusianske byrødder vil lave veganermad til børn og ældre

https://ritzau.dk/-bsuw

Kilde: deviralenyheder.dk - nyheder med flest likes, kommentarer og delinger seneste 12 timer. Nyheder uden redaktionel relevans kan fravælges af Ritzau.

https://deviralenyheder.dk

Udvalgte twitter trends:

#cldk

https://ritzau.dk/-8HW

#brexit

https://ritzau.dk/-bmwy

#MAMAVOTE

https://ritzau.dk/-bsuE

#dkforsk

https://ritzau.dk/-bsuF

#dkøko

https://ritzau.dk/-8Os

Kilde: Twitter

https://twitter.com/

Dagens vejr:

Torsdag: Stedvis lidt sol, men ellers mest skyet og især ved Østersøen og Kattegat byger flere steder, til dels med slud eller sne. Temperaturer mellem en og fire grader.

Kilde: http://www.dmi.dk/vejr