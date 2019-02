Riskær står til at få 1,4 procent af stemmerne

Det er kun en uge siden, at partiet Klaus Riskær Pedersen kunne konstatere, at han havde indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at kunne stille op til det kommende folketingsvalg.

Men det er tilsyneladende allerede lykkedes for partiet at indprente sig i vælgernes bevidsthed.

En meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau giver partiet 1,4 procent af stemmerne.

Det rækker ikke nødvendigvis til en plads i Folketinget, idet spærregrænsen ligger på to procent.

Der er dog mulighed for at hente kredsmandater, hvis partiet samler særligt mange stemmer i én eller flere valgkredse.

Partiets stifter, Klaus Riskær Pedersen, vil ikke forholde sig til de aktuelle tal.

- Jeg har besluttet mig for, at jeg af princip ikke vil kommentere meningsmålinger, så det holder jeg mig fra, siger han.

Målingen er foretaget i perioden fra mandag 18. februar, da Indenrigsministeriet meddelte, at Klaus Riskær Pedersen var opstillingsberettiget, til søndag 24. februar.

Den giver ingen svar på, hvor Klaus Riskær Pedersens stemmer måtte komme fra. Men Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet står alle til tilbagegang i målingen i forhold til det seneste valgresultat.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis usikkerhed. Når det gælder opbakningen til Klaus Riskær Pedersen, har Voxmeter beregnet den til at være plus/minus 0,7 procentpoint.

Den aktuelle måling giver de borgerlige partier 46,1 procent af stemmerne, hvilket er en fremgang på 0,3 procent siden sidste uge.

Målt på antallet af mandater står de borgerlige dog kun til at få 77 mandater. Det skyldes blandt andet, at Nye Borgerlige lige præcis ikke klarer spærregrænsen.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale står til at få 91 mandater foruden Alternativet, der ligger til at få 7 mandater.