Riskær: Jeg ville have meget store betænkeligheder ved at stemme på en som mig

Klaus Riskær Pedersen er overbevist om, at han kommer i Folketinget, og at hans parti kommer op over spærregrænsen - det kræver cirka 70.000 stemmer. Han har også mulighed for at komme ind på et kredsmandat - ved sidste valg ville det i Københavns Storkreds, hvor Riskær er opstillet, have krævet 22.361 stemmer - cirka fem procent af kredsens stemmer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix