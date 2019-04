Risiko for russisk indblanding i danske valg vurderes som lille

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at det er "mindre sandsynligt", at Rusland vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne rettet mod de kommende valg i Danmark.

Det skriver FE i en netop fremlagt trusselsvurdering forud for valgene til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet.

Dermed ikke sagt, at Rusland ikke har kapaciteten til at forsøge at påvirke det danske folketingsvalg med kort varsel, lyder det.

- Selv om vi aktuelt vurderer det for mindre sandsynligt, at vi under det danske folketingsvalg kommer til at se en fuldt udrullet russisk påvirkningsoperation, så er det en trussel, som vi skal tage alvorligt og være klar til - også i Danmark, skriver FE-chef Lars Findsen i en udtalelse.

FE vurderer, at de strategiske gevinster, Rusland ville få ved at blande sig i den danske valgkamp, ikke står mål med de omkostninger, en større kampagne kan have for Ruslands omdømme.

Det afvises dog ikke, at russiske efterretningstjenester ville kunne finde på gennemføre "mindre, hurtigt planlagte og opportunistiske påvirkningsoperationer" under valgkampen.

Det vil i så fald være i et forsøg på at skabe "splittelse i den danske befolkning og blandt danske beslutningstagere", skriver FE.

Omvendt vurderer FE, at der generelt er en stor trussel mod europaparlamentsvalget i en række lande, "som Rusland prioriterer højere end Danmark", lyder vurderingen.

Da de to valg kan risikere at ligge på samme dag, vurderer FE, at Danmark kan blive berørt af kampagner rettet mod eksempelvis franske og tyske vælgere.

Valget til Europa-Parlamentet skal afholdes søndag 26. maj. Folketingsvalget skal senest være afholdt 17. juni.

Under det amerikanske præsidentvalg i 2016 gennemførte Rusland målrettede kampagner mod forskellige dele af befolkningen og det politiske spektrum.

Samtidig blev højtstående demokratiske politikere hacket og personlige mails blev lækket - blandt andet via WikiLeaks.

Lignende forsøg på påvirkning er sket i forbindelse med valg i flere europæiske lande.