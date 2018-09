Rektorer: Unge har brug for bevidsthed om intime fotos

Det er fornuftigt, at unge bliver gjort bekendt med, at det rent faktisk er ulovligt, når de uopfordret sender billeder med seksuelt indhold til andre.

Det vurderer Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier, tidligere Gymnasieskolernes Rektorforening.

- Der er et reelt behov for, at unge bliver mere bevidste om, hvad der god adfærd på nettet, når det drejer sig om at dele intime fotos, siger hun.

Mandag indleder ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) en informationskampagne, hvor hun vil i dialog med de unge.

Hun vil gøre opmærksom på, at mange unge gør sig skyldige i blotteri, hvis de sender uønskede billeder af kønsdele - såkaldte dick pics - til andre.

Ministeren besøger Odder Gymnasium og Silkeborg Produktionsskole, hvor hun vil pege på, at straffen for at sende sådan et billede er hævet og koster 5000 kroner i bøde.

- Digitalt blotteri er forbudt. Det er i virkeligheden lige så alvorligt som fysisk blotteri, siger Eva Kjer Hansen.

Birgitte Vedersø oplever dog, at krænkelserne i højere grad handler om, at unge sender krænkende video- eller billedmateriale af andre unge end sig selv uden tilladelse.

Det er et generelt problem, der påvirker unge både i og uden for skoletiden, påpeger rektorformanden.

- Jeg tror simpelthen, at de unge ikke er bevidste om, hvor skadeligt det er, når man sender de her billeder. At billeder kan cirkulere til evig tid, når først de er afsendt.

- Det er så nemt lige at sende sådan et billede, og jeg er ikke sikker på, at unge altid er klar over konsekvensen, når de gør det. Så der er behov for, at vi bevidstgør dem om det, siger hun.

Ude på skolerne bliver der dog allerede talt om emnet, påpeger Vedersø. Det har været i fokus, siden den såkaldte Umbrella-sag kom frem.

Her er flere end 1000 personer dømt, sigtet eller mistænkt for besiddelse og deling af børneporno. Anklagemyndigheden har stillet behandlingen af langt hovedparten af sagerne i bero, indtil Højesteret har færdigbehandlet en sag, hvor byretten har idømt en 15-årig 40 dages fængsel.