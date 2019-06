Rekordmange unge fra misbrugsfamilier venter på hjælp

Angst, depression og følelsen af at være intet værd.

Når unge banker på døren til foreningen Tuba, der rådgiver børn vokset op med misbrug, kæmper de med tunge tanker.

Problemet er blot, at det langtfra er muligt for Tuba at nå ud til alle. 1. juni i år var 1800 personer i alderen fra 14 til 35 år i behandling hos foreningen. Der var samtidig 13.000 personer, som stod i kø til hjælp.

Det bekymrer Henrik Appel, der er landsleder i Tuba.

- De unge strømmer til vores afdelinger. De lider af angst, dårligt selvværd, har ptsd-udfordringer og depressioner. Det gør, at de har svært ved at fungere i dagligdagen, siger han.

Tuba driver 32 afdelinger over hele landet.

Personer, der modtager hjælp hos Tuba, får gennemsnitligt hjælp imellem seks og ni måneder. Man kommer ind hver anden uge, og går man i gruppeterapi, er det af tre timers varighed. Er det enkeltvis, får man terapi i en time.

Det er især i større studiebyer som København, Aarhus og Odense, at der opleves ventetid. Her kan der går fra to til tre år, før de unge bliver lukket ind.

De yngste får først hjælp, men så snart man runder de 25, bliver det straks sværere, fortæller Henrik Appel.

- Dem over 25 år venter allerlængst.

- Det er der, hvor de selv skal etablere en familie og færdiggøre deres uddannelser. De har så svært ved meget af det. Det kan vi hjælpe dem med, så det er en rigtig god menneskelig og samfundsmæssig investering, siger han.

Hvert tredje barn, der er vokset op i hjem, hvor en eller begge forældre er misbrugere, har øget risiko for også selv at udvikle et misbrug. Derfor er det ifølge Tuba afgørende, at de får hjælp, så misbrug kan forebygges.

Det handler dog om økonomi. Tuba har ikke penge nok til at sikre de fornødne specialiserede kræfter til at hjælpe de unge.

Ifølge Henrik Appel vil Tuba kunne nedbringe ventelisten med 80 procent inden for to år, hvis foreningen fik tilført 14 millioner kroner ekstra.

- Vi opfordrer en kommende regering til at tænke det her ind. Misbrugere har ret til behandling inden for 14 dage. Vi mener, at deres børn også bør have ret til hjælp, siger han.

Han opfordrer til, at der bliver oprettet behandlingsgaranti, så børn af misbrugere kan få terapi inden for tre måneder.