Rekordmange studenter tager to sabbatår

Mere end halvdelen af studenterne fra 2017 har udskudt deres studiestart i to år. Det er en rekordhøj andel.

Andelen af studenter, der vælger at tage to sabbatår, er rekordhøj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Af dem, der fik studenterhue på i 2017, har over halvdelen taget to sabbatår. Det samme gjorde sig gældende for en tredjedel af studenterne fra 2012.

Det er ifølge Danmarks Statistik den højeste andel, siden målingen begyndte i 2004. De nye tal giver dog ikke svar på, hvorfor de studerende i højere grad end tidligere vælger at tage nogle år væk fra klasselokalerne.

Det er ikke kun blevet mere populært at tage to sabbatår. Andelen af studenter, der tager et enkelt sabbatår, er også rekordhøj.

85 procent af dem, der blev færdige med gymnasiet i 2018, har udskudt studiestarten et år. Det samme gjorde sig gældende for 70 procent af dem, der kunne kalde sig studenter i 2012. De tal kom dog allerede ud i foråret.

Region Nordjylland tager førstepladsen blandt regionerne, når det kommer til andelen af studenter, der tager udskyder deres studiestart et eller to år.

I naboregionen mod syd, Region Midtjylland, vælger færrest at tage et eller to sabbatår.