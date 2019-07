Rekordmange kvinder er optaget på DTU's uddannelser

Når studiestarten skydes i gang til september, kan det meget muligt være med den største andel af kvinder på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) nogensinde.

Andelen af kvinder, der i år er blevet tilbudt en studieplads på DTU, er nemlig i år den højeste nogensinde.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

I alt er 33 procent af DTU's studiepladser blevet tilbudt til kvinder, mens andelen sidste år var 30 procent.

DTU og uddannelserne inden for områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics (Stem-uddannelserne) har historisk set haft svært ved at tiltrække kvindelige studerende.

Derfor glæder udviklingen Lars D. Christoffersen, der er bachelordekan på DTU.

- Den indsats, som vi har lagt de sidste mange år, ser ud til at bære frugt, men vi er klar over, at det er et langt, sejt træk at ændre på mange års syn på ingeniørfaget som et "mandefag".

- Men vi går simpelthen glip af uundværligt talent, hvis vi ikke formår at tiltrække flere kvinder til Stem-uddannelserne, siger han i pressemeddelelsen.

I dag er der flere nationale såvel som internationale initiativer, der arbejder for at tiltrække kvinder til Stem-uddannelserne.

Derudover har DTU selv taget initiativ til at lave særlige it-camps for piger og et it-mentorforløb for kvindelige gymnasieelever.