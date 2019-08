Man skal finde den hårdføre paraply frem, hvis man skal uden for i weekenden. Særligt lørdag bliver regnfuld.

Hvis man har en forkærlighed for lunt vejr og solskin, så skal man skynde sig at bruge fredag formiddag på at stille sig tilfreds.

For weekendens vejr bliver en blandet pose bolsjer af regn, tordenbyger og for de uheldige endda lidt hagl.

Det forklarer Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, tidligt fredag morgen.

- Hvis man gerne vil ud og nyde naturen uden at blive gennemblødt, så er det fredag, der bliver den bedste dag. Her er sol og tørvejr, siger han.

Men allerede ud på eftermiddagen kommer der skyer ind over det meste af landet fra vest, og det giver først på aftenen lokale byger.

- Det hænger ved natten til lørdag og fortsætter hele dagen. Der kan dog være opklaring i nogle landsdele hen på eftermiddagen, men det erstattes hurtigt af fronter, der kan indeholde både torden og hagl, siger Klaus Larsen.

Han understreger dog, at vejret kan være meget ustadigt, og at enkelte landsdele kan opleve korte perioder med solskin.

Det er dog mere undtagelsen end reglen, lyder det.

Man kan dog se frem til en søndag, hvor der ganske vist er gråvejr, men knap så meget regn.

Hvis der kommer byger, bliver det sandsynligvis i de vestlige dele af landet.

- Søndag har skydække, men der kan komme lidt eller nogen sol, siger Klaus Larsen.

Hele weekenden er desuden præget af jævn til hård vind over det meste af landet, og ved kysterne kan det blive kuling.

Trods det holder dagtemperaturerne sig omkring de 20 grader.

Ifølge DMI's prognoser er weekendens vejr begyndelsen på en længere periode med mere ustadigt - og regnfyldt - vejr.

- Vi er i øjeblikket styret af et lavtryk, der kommer fra Atlanterhavet og bevæger sig ind over Danmark og Norge, forklarer Klaus Larsen.

- De tilhørende fronter giver gråvejr og regn, og vi ligger desværre på den kolde side af de systemer. Det kan give temperaturfald og øget bygeaktivitet den kommende uge.

Man kan trøste sig med, at det nævnte temperaturfald kun vil være på et par grader.