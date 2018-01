Regn og skyer vil følge dronningens guldkaret i Københavns gader

Det bliver ikke kun Gardehusarregimentets ryttere, der torsdag morgen vil eskortere dronning Margrethe fra Amalienborg til Christiansborg til nytårskur.

Et sæt grå skyer ventes at hænge over den guldkaret, der skal transportere majestæten. Og fra karaten bliver der god mulighed for at spotte en regndråbe eller to.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen.

- Man havde håbet på, at det kunne blive med flot vintervejr fra en blå himmel. Desværre ser det ikke sådan ud, siger han med blikket på prognoserne for torsdagen.

Dronningen kører klokken ti minutter over ni fra Amalienborg. Her kører kareten ad Frederiksgade og Fredericiagade op til Store Kongensgade, hvor hun sætter kursen mod Kongens Nytorv og videre syd på mod Nationalbanken.

Her tager kareten et sving til højre op mod Christiansborg ad Holmens Kanal ned til Christiansborg og ind i Prins Jørgens Gård.

Omkring klokken 13 tager dronningen den modsatte tur. Ønsker man at se en af de to ture, skal man ifølge Lars Henriksen forberede sig på muligheden for regn.

- Det tegner til at blive en torsdag med mange skyer og periodevis noget regn. Temperaturen vil det meste af dagen ligge omkring 3-4 grader og med en let til jævn vind fra en vestlig retning, siger han.

- Så jeg tror ikke rigtig på solen i morgen, og desværre bliver det også periodevis med noget regn.

Torsdagens kur vil få deltagelse af en række medlemmer af samfundets top. Det dækker over blandt andet officerer i Forsvaret, adelige, højesteretsdommere og repræsentanter fra større organisationer.

Kuren er den sidste af tre nytårskure. Indtil Første Verdenskrig var alle tre samlet i en kur. Men efter krigen var antallet af gæster blevet for stort til blot én kur.