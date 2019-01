I en verden af opbrud er Danmark et harmonisk land. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er alligevel bekymret.

Det lader han forstå i sin nytårstale - den sidste i indeværende valgperiode og derfor måske også den sidste, Løkke kommer til at holde som statsminister.

- Det bekymrer mig, når Rusland vil knægte friheden i lande, som fik deres frihed med murens fald, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det bekymrer mig, når USA er sig selv nok. Træder tilbage fra sine internationale forpligtelser og forlader klimaaftalen fra Paris.

- Og det bekymrer mig, når Storbritannien forlader det EU, som har sikret fred og økonomisk fremgang i mere end 50 år.

Indenrigspolitisk har regeringen bebudet en reform af sundhedsvæsnet, der i dag er styret af 205 folkevalgte politikere i fem regioner. Spørgsmålet om deres fremtid lader Løkke stå åbent i talen.

- I det nye år vil jeg fremlægge mit bud på forsvarlige forbedringer. Med afsæt i 21 nye sundhedsfællesskaber helt tæt på. Bygget på personalets faglighed. Og hvor vi for alvor sætter patienten før systemet, siger Løkke.

De 21 sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge, nævnte statsministeren allerede i sin tale ved Folketingets åbning i efteråret.

Løkke vender sig mod det, han betegner som "nemme løsninger" på, at personalet i sundhedsvæsnet har travlt.

- Jeg vil gerne ansætte flere varme hænder. Men der er ikke mange arbejdsløse sygeplejersker i dagens Danmark, siger Løkke.

- Derfor er vi nødt til at sætte ind flere steder for at få det personale, der er brug for. Blandt andet ved at uddanne flere sygeplejersker, end vi har gjort før.

Statsministeren opfordrer desuden til at stå sammen om at løse klimaforandringerne.

- Det er en af vores største udfordringer overhovedet, siger Løkke.

- Meldingerne er dystre. Tørke. Storme. Isen smelter. For hver rapport fra eksperterne, bliver billedet malet sortere. Det er snart sidste udkald.

Statsministeren drager en parallel til hullet i ozonlaget, der i 1980'erne var "den største trussel mod livet på jorden". Han opfordrer til at udvise samme handlekraft som dengang, hvor farlige gasser i spraydåser og køleskabe blev forbudt.