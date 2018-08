2. Regionerne - som vi kender dem - lever på lånt tid

Alle partierne omkring Venstre vil nedlægge regionerne, og til oktober kommer regeringen med et sundhedsudspil, der kommer til at få alvorlige konsekvenser for netop regionerne. Lars Løkke Rasmussen lagde op til en gennemgribende ændring af strukturen på sundhedsområdet og var ikke afvisende over for, at det kan komme til at betyde døden for regionerne.

Hvad regionerne kan være helt sikre på er, at regeringens udspil som minimum kommer til at strippe dem for væsentlige opgaver. Han lagde vægt på, at borgere skal kunne føle større nærhed til systemet, og at sygehusene skal arbejde meget tættere sammen med kommunerne. Og at forskelle i sundhedsbehandlingen alt efter om, man bor i den ene eller anden ende af landet, skal udraderes.