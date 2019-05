Regioner ser akutnummer til psykisk syge som en mulighed

Danske Regioner vil gerne kigge nærmere på, om der skal være et akutnummer særligt til brug ved psykisk sygdom.

Det fortæller Sophie Hæstorp Andersen (S), som er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

- Jeg mener, at folk, der har en psykisk sygdom, skal behandles lige så godt som folk med en fysisk sygdom. Derfor synes jeg, det er et spændende forslag, som vi skal dykke lidt mere ned i, siger hun.

Syv fagfolk foreslår i Politiken fredag, at der skal være et akutnummer - 115- til psykisk sygdom, som skal fungere på linje med 112 og 114.

Forslaget har fået blandet modtagelse hos både politikere og psykiatriske foreninger.

Men Danske Regioner ser gode muligheder i det. Spørgsmålet er, hvordan det bliver gjort bedst muligt.

Man skal nemlig passe på med at oprette "en masse enkeltstående veje" ind i sundhedsvæsenet, da det kan forvirre borgerne.

- Vi har i regionerne foreslået at have et fælles vagtlægenummer i hele landet, der skal hedde 113.

- Spørgsmålet er, om vi skal udbygge det med et særligt 115-nummer, så man kun har et sted at ringe hen, hvis det er psykisk sygdom, som ikke er akut eller livstruende, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun understreger, at borgerne altid skal ringe 112, hvis der er tale om noget akut eller livstruende - og det skal gælde med eller uden et specifikt nummer til psykisk syge.