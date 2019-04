Regioner går hårdere til cigaretpriser end landspolitikere

Når det kommer til at presse prisen på cigaretter i vejret, går politikere i Danske Regioner længere end deres partifælder i Folketinget.

Prisen for en pakke cigaretter bør fordobles fra 40 kroner til 80 kroner, lyder det i et udspil fra Danske Regioner, der vil have, at færre børn og unge ryger.

Venstre har ikke lagt sig fast på en pris på cigaretter endnu, fortæller partiets sundhedsordfører Jane Heitmann.

- Jeg synes, at det er et godt forslag at hæve prisen på cigaretter. Det er vi i Venstre fuldstændig enige i.

- Cigaretter skal være så dyre som muligt, uden at vi får skubbet på grænsehandlen, og uden at vi potentielt ser flere illegale cigaretter på det danske marked, siger hun.

Før partiet lægger sig fast på en pris, kræver det blandt andet, at det bliver diskuteret i Venstres folketingsgruppe.

Der sidder 17 medlemmer i Danske Regioners bestyrelse, hvoraf 13 af dem repræsenterer Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. På Christiansborg er partierne dog ikke villige til at gå helt så langt.

Men det er fint, at Danske Regioner kommer med sig udspil, lyder det fra sundhedsordføreren.

- Danske Regioner rummer jo flere forskellige partifarver. Jeg synes egentlig, at det er fint, at der er flere, der blander sig i debatten, siger Heitmann.

Den holdning deler Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, ikke. Ifølge hende, er cigaretpriser slet ikke et område for regionerne.

- Jeg mener, at de skal tage sig af de patienter, der kommer ind i sygehusvæsenet, og så ikke gøre sig til dommer for, hvordan priserne skal udvikles i forhold til tobak, siger hun.

En prisstigning i den størrelse risikerer at føre til øget grænsehandel og flere farlige kopicigaretter, vurderer Liselott Blixt.

I stedet vil partiet hæve priserne, så en pakke koster 46 til 48 kroner.

- Vi vil gerne have, at vi følger løn- og prisfremskrivningen, siger sundhedsordføreren.

Socialdemokratiet har ikke været ude med en konkret vurdering af stigningen på prisen for cigaretter.