Det bliver ikke billigt at komme den pesticidforurening, der truer drikkevandet flere steder i Danmark, til livs.

Prisen for at sikre rent drikkevand fremover lyder således på op til én milliard kroner. Det vurderer Dansk Regioner på baggrund af en analyse.

- Det er en kompliceret, langvarig og dyr opgave, vi står over for, siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, i en pressemeddelelse.

- Og især fordi vi står for mange andre grundvandsopgaver, som vi ikke kan nedprioritere.

Analysen fra Danske Regioner viser, at 4000 steder blandt andet gartnerier og op mod 35.000 landbrug i Danmark kan være punktforurenet med pesticider.

Ved punktforurening, som en stor del af forureningen af grundvandet ifølge analysen skyldes, er koncentrationen af pesticider høj på et lille område.

Kun ved denne type forurening kan regionerne påtage sig opgaven med at udbedre skaden.

- Omfanget af pesticidpunktkilder har vist sig meget større end forventet. Det har vi hidtil ikke haft med i vores prioriteringer.

- Og det er klart, at vi får vanskeligt ved at løse opgaven hurtigt nok inden for vores økonomi i dag, vurderer Knudsen.

Pesticider i grundvandet kan også komme fra almindelig landbrugsmæssig anvendelse, hvor koncentrationen er lav over et større område.

Det kaldes fladekildeforurening, og opgaven tilfalder i så fald kommunerne og staten.

Den seneste tid er der fundet flere rester af ukrudtsmidler i grundvandet, og alle partier i oppositionen ønsker derfor et sprøjteforbud nær boringer.

Pesticidaftalen, der blev vedtaget sidste år, bliver til efterår taget op til forhandlinger, slog miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fast på et samråd torsdag.