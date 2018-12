Regioner: Fælles grundforløb bør indlede ungdomsuddannelser

Uanset om drømmen er at blive håndværker, læge eller politiker skal unge igennem et halvt års grundforløb som start på en ungdomsuddannelse.

Det mener Danske Regioner, som med et nyt udspil vil klæde unge bedre på til at træffe det store uddannelsesvalg.

Håbet er, at det vil få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, fortæller Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

I dag er det blot en ud af fem unge, som vælger erhvervsskolen frem for gymnasiet.

- Vi tror, at unge i hele Danmark vil få en bedre start på ungdomsuddannelserne, hvis de får mulighed for at stifte bekendtskab med en bred palet af de ungdomsuddannelser, der er.

- Og hvis der er flere, der får lov til at snuse til en bredere vifte af uddannelsesmuligheder, vil der nok også være flere, der vælger en erhvervsuddannelse, siger Stephanie Lose.

Baggrunden for forslaget er, at der i 2030 vil være 25.000 færre unge. Det truer elevgrundlaget flere steder og kan føre til, at nogle ungdomsuddannelser lukker. Og så må de unge søge væk fra egen by.

- Vi ved, at der er større risiko for, at de unge falder fra, hvis de skal transportere sig langt.

- Og så er det et bosætningsparameter at have ungdomsuddannelsesmuligheder tæt på.

- Hvis man ikke ønsker, at hele landet skal samles i de større byer, skal der også være mulighed for at uddanne unge mennesker uden for de største byer, siger Stephanie Lose.

Som en del af pakken foreslår Danske Regioner desuden, at regionerne får et samlet ansvar for ungdomsuddannelserne.

Det vil give regionerne mulighed for at planlægge, hvilke ungdomsuddannelser der skal ligge hvor.

- Vi risikerer, at der er gymnasier og erhvervsskoler i op mod 35 byer, som vil være truet på elevgrundlaget.

- En af de ting, man kan gøre, er i højere grad at sammentænke uddannelsestilbuddene på tværs. Det skaber større bæredygtighed økonomisk og fagligt, lyder det fra Danske Regioners formand.

Danske Regioner kommer med i alt seks anbefalinger i udspillet "Fremtidssikrede ungdomsuddannelser".