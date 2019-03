Efter at have undersøgt 9400 patientjournaler har Region Sjælland fundet 211 kræftforløb, hvor der har været en mangelfuld screening for brystkræft.

Det skal nu undersøges hvor mange af de 211 kræfttilfælde, der kunne være opdaget tidligere, hvis ikke screeningen havde været mangelfuld.

Det oplyser koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen.

- Vi skal have undersøgt, om der er en sammenhæng mellem, at de har haft en kræftforløb, og at de engang har været henvist til en mangelfuld undersøgelse, siger han.

- Det skal vi ikke selv gøre. Det beder vi nogle andre om at gøre. Det bliver formentligt Patienterstatningen.

I 12 af de 211 sager er de pågældende patienter afgået ved døden.

De 9400 patientjournaler dækker over journaler, der er oprettet fra 2013 til 2017.

De mangelfulde undersøgelser blev første gang beskrevet i Jyllands-Posten. Her kan man lørdag læse, at der siden december er modtaget 40 anmeldelser fra brystkræftramte kvinder til Patienterstatningen.