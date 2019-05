Sparekniv skærer 180 stillinger væk på Aarhus-hospital

I stedet for planlagte 325 millioner kroner, skal Aarhus Universitetshospital spare 150 millioner i år.

Selv om regionsrådet i Region Midtjylland har valgt at sænke sparekravet til Aarhus Universitetshospital (AUH) fra 325 millioner til 150 millioner kroner i 2019, vil 180 stillinger alligevel blive nedlagt.

Det fortæller regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Spareplanen, der er lagt op til her, bliver sendt i høring i morgen (torsdag, red.). Så jeg vil ikke være så konkret. Men den indeholder flere hundrede spareforslag over hele hospitalet.

- Men det betyder også, at vi skal nedlægge 180 ud af omkring 10.000 stillinger på AUH i indeværende år. Flere af stillingerne vil være ledige stillinger. Og det er trods alt et krav (at spare 150 millioner i 2019, red.), der er noget mindre end de 325 millioner, siger Anders Kühnau.

Regionsrådet har besluttet at fordele sparekravet over fire år, hvor der i alt skal spares 425 millioner kroner.

- Aarhus Universitetshospital har haft svært ved at indføre de besparelser på otte procent, som de efter vores aftale med staten har skullet gennemføre i 2019.

- Herudover har der også været større udgifter i forbindelse med indflytningen på det nye supersygehus, end vi havde budgetteret med, siger regionsrådsformanden.