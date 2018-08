Region Sjælland sparer 184 millioner: Det betyder fyringer

Det er et stramt budget med besparelser og afskedigelser til følge, som regionsrådet i Region Sjælland har indgået en aftale om.

I en pressemeddelelse kalder Region Sjælland selv aftalen på 19,4 milliarder kroner for "en stram budgetaftale med hårde prioriteringer".

Budgettet for 2019 indebærer besparelser for 184 millioner kroner.

Dertil skal lægges, at Region Sjælland i 2018 også har et underskud i størrelsen 150 millioner kroner.

- Vi må se i øjnene, at der vil ske afskedigelser. Vi har med budgetaftalen sat nogle nødvendige initiativer i værk, som ikke kunne udsættes. Vi har haft fokus på at holde udgifterne så meget i ro som overhovedet muligt, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor mange fyringer der bliver tale om. Heino Knudsen lover dog, at regionen vil forsøge at mindske antallet, finde omplaceringsmuligheder og udvikle medarbejderes kompetencer.

Heino Knudsen fortæller, at politikerne har stået over for store udfordringer med økonomien.

Tidligere er det aftalt, at der skal skæres i administrationen, men formanden uddyber over for Ritzau, at ingen grupper er fredet i forhold til fyringer. Han kan heller ikke sige, hvor mange fyringer der vil ske.

- Der er ikke nogen, der er fredet. Nu går man jo i gang med at kigge på, hvordan vi udmønter besparelserne på bedste vis. Vi har målrettet en del af besparelserne - blandt andet på vikarforbruget.

- Vi kan se, at vores vikarudgifter er steget voldsomt, og der har vi behov for at slå bremsen i. Et øget brug af vikarer er heller ikke godt for arbejdsmiljøet, siger han.

Det er planen, at der i 2019 skal spares 7,5 millioner på vikarer, mens der skal spares ti millioner i 2020.

I milliardbudgettet er der dog fundet plads til blandt andet at udbygge den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus med 18 nye sengepladser.

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, SF, De Radikale og Liberal Alliance. De har tilsammen 38 af 41 medlemmer i regionsrådet og står bag budgetaftalen. Enhedslisten er ikke med.