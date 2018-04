Regeringsparti vil forbyde al rygning i skoletiden

Elever skal ikke have lov til at forlade skolen for at ryge. Heller ikke i frikvartererne, mener Konservative.

Rygetrængende elever i folkeskoler og privatskoler skal ikke længere have lov til at forlade skolens område i et frikvarter for at tænde en smøg.

Sådan lyder et nyt forslag fra regeringspartiet Konservative, som vil have indført såkaldt røgfri skoletid på alle landets folkeskoler og privatskoler. Det skriver DR Nyheder.

Røgfri skoletid betyder, at det er forbudt for elever at ryge på noget som helst tidspunkt i løbet af skoledagen. Heller ikke i frikvartererne eller udenfor skolens område.

Den nuværende rygelovgivning forbyder blot rygning på skolens matrikel, hvilket på mange skoler betyder, at elever bare stiller sig ud på fortovet og ryger.

- Det her forslag går videre og siger simpelthen, at du slet ikke må ryge i den tid, hvor du har skemalagt undervisning, siger den konservative sundhedsordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, til DR Nyheder.

Det konservative forslag kommer, efter at tal fra Den Nationale Sundhedsprofil for nylig viste, at flere unge er begyndt at ryge.

Kræftens Bekæmpelse har længe været fortaler for røgfri skoletid i landets grundskoler, og i fem af landets kommuner har man allerede indført modellen.

Både Socialdemokratiet og Venstre er positive over for forslaget, mens regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, til gengæld afviser.

DF mener, at man skal gøre mere for at uddanne og oplyse de unge om farerne ved at begynde at ryge.

- Vi skal have undervisning i skolerne, vi skal sikre, at de unge lærer at tage ansvar, at de lærer at stå imod gruppepres, og at de ved, hvad det betyder at begynde at ryge, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) til DR Nyheder.

Den tidligere Venstre-regering havde ved daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) lignende tanker om at indføre røgfri skoletid på alle skoler og uddannelsessteder, hvor der er unge under 18.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) meddeler, at hun i næste måned vil diskutere rygning med alle Folketingets partier med henblik på at skærpe lovgivningen.

- Der er det naturligt også at tage De Konservatives forslag med, siger Ellen Trane Nørby til DR Nyheder.