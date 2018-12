Regeringens ungeudspil: Uddannelse rykker nærmere mod unge på landet

- Vi vil løfte uddannelserne, for det er vigtigt at få dem tættere på de unge, så man får lettere ved at starte på en erhvervsrettet uddannelse i egne, hvor der ikke eksisterer en erhvervsrettet uddannelse i forvejen. Det handler om at sikre alle unge en mulighed for at tage drømmeuddannelsen. Det skal ikke være andet- eller tredjevalget, fordi den skole, man helst vil gå på, er en times transport væk. Det skal være lysten og ikke geografien, som afgør valget, siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

De 25 millioner kroner er et ekstraordinært tilskud og dertil følger et beløb til drift fra regeringens reservepulje på 60 millioner kroner. Engangsbeløbet dækker skolernes udgifter til eksempelvis etablering i lejede lokaler med erfaringerne fra aftalen om "Vækst og udvikling i hele Danmark". Målet er at sikre unge uddannelser i områder, hvor de ikke eksisterer i forvejen.

Udspil: Innovationsminister Sophie Løhde (V) og regeringen vil sikre bedre udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser med et ekstraordinært tilskud på 25 millioner kroner, så skolerne kan få op til halvanden million kroner i støtte til at oprette satellituddannelser i tyndt befolkede områder.

25 millioner kroner får erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelse til at oprette nye linjer i tyndt befolkede område. De kan få op til halvanden million hver til linjer som htx, hhx eller grundforløb 1. Regeringen vil desuden harmonisere udkantstilskuddet til gymnasier og erhvervsskoler, så sidstnævnte kommer på niveau med gymnasierne.Regeringen og Dansk Folkeparti har desuden sat penge af på finansloven for næste år til at styrke uddannelserne i tyndt befolkede områder, hvor eksempelvis Grindsted Gymnasium & Hf og en stribe andre gymnasier i udkanten får en halv million kroner ekstra hver.

Htx i nye områder

Regeringen støttede i foråret etablering af uddannelsesinstitutioner i de fem regioner med 160 millioner kroner, og puljen til satelitter ligger i forlængelse af den strategi, så en erhvervsskole eksempelvis kan etablere et grundforløb 1 i et nyt område eller et alment gymnasium kan oprette en htx-linje som et nyt tilbud til unge i lokalområdet.

De ekstra penge er en del af regeringens samlede ungeudspil, som bliver offentliggjort onsdag. I forvejen har regeringen og forligspartierne bag finansloven sat 10 millioner kroner af til de små erhvervsskoler for næste år og samme beløb årligt i de næste fire år for at løfte gymnasier i tyndt befolkede områder. Den forskel på et og fire år møder kritik fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, men ifølge Sophie Løhde arbejder regeringen på at udligne forskellen i det økonomiske grundlag for gymnasier og erhvervsskoler.

- Vi giver nu 25 millioner kroner til nye uddannelser og ændrer samtidig reglerne for udkantstilskud, så der ikke er millioner til forskel på, om man er udkantsgymnasium eller udkantserhvervsskole. I dag er forskellen for stor både omkring beløb og kriterier. Det nytter ikke, at vi forskelsbehandler og stiller erhvervsskoler langt ringere end gymnasier i udkantsområder, siger Sophie Løhde.