Regeringens medieudspil kan sende milliardregning til bilister

Regeringens medieudspil kan sende en regning på 10 milliarder kroner ud på lande- og motorvejene til de danske bilister. Sådan lyder vurderingen fra bilisternes interesseorganisation, FDM.

Et element i udspillet betyder, at FM-båndet slukkes i 2021. Det betyder, at alle biler uden en radio med DAB+, skal på værksted, hvis man vil høre radio fra bilen.

Ifølge chefkonsulent Torben Lund Kudsk kan det blive en samlet regning i milliardstørrelsen, som mindst to millioner bilister i Danmark får lov at deles om.

- Problemet med at få DAB+ i en bil er antennen. Standard-antennen i en bil kan ikke tage DAB+. Så man skal have en ny antenne, og den skal helst være udvendig, siger han.

- I rapporten anslår vi, at en eftermontering af DAB+ i en eksisterende bil koster mellem 2000 og 7000 kroner.

FDM's regnestykke lyder derfor, at beløbet ganget med antallet af biler, giver et resultat på mellem fire og fjorten milliarder kroner.

Og selv når regningen er betalt, mener FDM, at DAB+ har problemer med at opfylde funktioner, der er ønskværdige for en bilradio. DAB+ har nemlig et problem med at lade trafikmeldinger overtage sendingen.

- Vi kan se med de nuværende erfaringer med DAB+, at det fungerer ikke særligt godt. Det har noget at gøre med den måde, man sender DAB-signalet, siger Torben Lund Kudsk.

- De kører i specielle blokke. Og hvis man hører kommerciel radio eller noget andet i en anden blok, end den P4 sender trafikradio på, så får du ikke trafikmeldingen.

Og problemet er ifølge FDM mere kompliceret, end at det kan løses med et køb af en ny bil. Torben Lund Kudsk peger på, at af januars fem mest solgte indeholder kun én - Nissan Qashqai - DAB+ som standardudstyr.

I en VW UP og en VW Golf koster det henholdsvis 2795 og 3196 kroner at opgraderede til en version med DAB+.

I en Toyota Yaris er det kun muligt købe i den dyreste variant. I en Peugeot 208 er det ifølge FDM ikke muligt at tilkøbe DAB+.