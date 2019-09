S-regeringen har indgået en aftale med De Radikale, SF og Enhedslisten om et midlertidigt børnetilskud til familier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet.

Det er den første delaftale, der lander, efter at partierne i juni blev enige om det såkaldte forståelsespapir.

Der er afsat 250 millioner kroner om året til børnefamilierne, og cirka 27.900 børn ventes at få gavn af tilskuddet.

Det fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tirsdag til pressen i Beskæftigelsesministeriet.

Socialdemokratiet har ikke mindst haft fokus på at forbedre forholdene for enlige forsørgere.

- Vi ved, at enlige forsørgere, uanset hvor mange børn de har, har en tendens til at have større sociale problemer, være længere tid væk fra arbejdsmarkedet, være tynget hårdere af gæld.

- Og dermed er det også i de familier, at børnene lider store fundamentale afsavn, siger han.

Den borgerlige lejr har beskyldt regeringen for at lempe den stramme udlændingepolitik ved at indføre tilskuddet.

Det afviser Peter Hummelgaard.

- Det handler om at hjælpe dem, der er særligt ramt af lave ydelser, der gør, at deres børn lider meget store afsavn.

- Hele idéen er, at færre børn skal blive sendt sultne afsted i skole, og færre børn skal mangle den rigtige garderobe til årstiden.

- Færre børn skal blive nægtet at deltage i fritidsaktiviteter, og færre børn skal have at vide, at der ikke er råd til at sende dem til børnefødselsdag i skoleklassen eller i børnehaven, siger han.

Regeringens støttepartier ønsker alle, at både kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen bliver fjernet.

Tilskuddet skal være gældende, indtil S-regeringens ydelseskommission er kommet med sit bud på, hvordan ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes fremover.

Det skal ske senest næste sommer.