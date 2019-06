Regeringens farvel til 2020-mål har sænket grøn omstilling

Det havde fatale følger for den grønne omstilling, at Venstre i 2015 skrottede 2020-mål, mener organisation.

Efter at Venstreregeringen sløjfede 2020-målene i 2015, er tempoet i den grønne omstilling dalet.

Det viser en graf, som organisationen Care har lavet på baggrund af tal fra Energistyrelsen, som er myndigheden på området.

Det skriver Information.

Avisen har sendt grafen forbi Klimarådet, der er regeringens uafhængige ekspertorgan, som bekræfter tallene bag figuren frem til 2018.

- Det har haft fatal betydning for dansk klimaindsats, at man annullerede 2020-målet, siger klimarådgiver John Nordbo fra Care til Information.

Målet om, at Danmark i 2020 skulle reducere klimabelastningen med 40 procent, var en del af regeringsgrundlaget for SRSF-regeringen og blev aftalt med Enhedslisten og De Konservative.

Men kort efter regeringsskiftet i 2015 valgte V-regeringen at droppe målet. Ifølge klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ville det blive "rigtig dyrt for det danske samfund" at nå målene.

Allerede dengang advarede eksperter imod at sænke de grønne ambitioner og påpegede, at basisfremskrivninger på daværende tidspunkt viste, at Danmark så ud til at leve op til målet.

For fra 2010 til 2015 så klimaindsatsen ud til at kunne leve op til 2020-målet om, at udslippet af drivhusgasser i 2020 skulle være reduceret med 40 procent i forhold til 1990, som er FN's basisår.

- Men efter at målet blev afskaffet, har det tilsyneladende haft en ret stort indvirkning på viljen og indsatsen til at gøre noget på det grønne, siger John Nordbo til Information.

Han mener, at udviklingen understreger behovet for ikke kun at have langsigtede klimamål frem mod eksempelvis 2045 eller 2050, men også kortsigtede mål.

Den holdning bakker Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet, op om. Ligeså understreger han, at der er behov for en langsigtet og bred klimaaftale i Folketinget, som ligger nogle stabile rammevilkår for den grønne omstilling.