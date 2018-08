Regeringen vil sætte 60 millioner kroner af til en forundersøgelse af mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene er en del af regeringens finanslovsudspil, lyder det.

- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger han i meddelelsen.

En fast forbindelse over Kattegat skal forbinde Østjylland og Sjælland og har været til debat i flere år. Den står højt på ønskelisten for en række erhvervsfolk og borgmestre.

Men idéen er tidligere skudt ned af regeringen, efter at beregninger af forskellige modeller har vist, at det vil medføre store milliardudgifter for statskassen.

Tidligere i år kom så en beregning fra transportministeren, som viste, at en ren bilbro kan laves for 58 milliarder kroner, finansieret af brugerne.

Der blev dog stillet så store spørgsmål ved beregningerne, at ministeren siden lovede en grundigere analyse.

I øjeblikket undersøges mulighederne igen for en forbindelse kun for biler og en forbindelse for både biler og tog.

Når den indledende undersøgelse er færdig i løbet af 2018, skal resultaterne danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal sættes en egentlig forundersøgelse i gang.