Regeringen vil sænke elvarmeafgiften yderligere

Regeringen vil sænke afgiften på elvarme med yderligere cirka 15 øre per kilowatt-time.

Det forslag indgår i regeringens energiudspil, oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V).

- Det er sund fornuft. Vores høje afgifter på elvarme og almindelig el er reelt en showstopper for den grønne omstilling.

- Det gør, at det i nogle tilfælde bedre kan betale sig at skrue op for oliefyret i stedet for at tænde for elradiatoren, siger Karsten Lauritzen.

Lavere elvarmeafgift fremmer grøn omstilling og sænker forbrugernes elregninger. I dag har cirka 120.000 husstande elradiatorer.

I et parcelhus på 140 kvadratmeter betyder regeringens forslag, at elvarmeregningen bliver cirka 2850 kroner mindre om året.

Hvis man bor i et parcelhus på 140 kvadratmeter og har en varmepumpe, er lettelsen på cirka 1400 kroner årligt. 60.000 husstande har en varmepumpe.

Sænkes elvarmeafgiften med cirka 15 øre per kilowatt-time, tilskyndes der til at bruge eldrevne varmepumper i fjernvarmeproduktion, i husstande og i virksomheder.

Spørgsmål: Jeres kritikere mener, at I sænker afgifter, fordi I ikke fik sænket skatten?

- Der er ikke noget om mistanken. Det er forslag ikke bare fra regeringen, men også fra Det Miljøøkonomiske Råd, Klimarådet og en lang række grønne eksperter, siger Karsten Lauritzen.

Initiativet øge også tilskyndelsen til at udnytte overskudsvarme. Forslaget begrænser CO2-udledning uden for kvotesystemet. Der udledes også færre partikler.

Regeringen sænkede elvarmeafgiften i den politiske aftale om initiativer for erhverv og iværksættere i november sidste år.

Aftalen betyder, at afgiften sænkes fra cirka 40 øre per kilowatt-time til cirka 25 øre per kilowatt-time i 2018 og 2019. I 2020 nedsættes afgiften til cirka 20 øre per kilowatt-time, og i 2021 til 30 øre per kilowatt-time.

Med regeringens energiudspil vil elvarmeafgiften blive sat ned med yderligere 15 øre per kilowatt-time, så den ender på cirka 15 øre per kilowatt-time, når den er fuldt indfaset i 2021.