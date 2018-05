Regeringen vil lempe omstridt statsborgerskabsregel markant

Færdselsbøder for mindre forseelser skal ikke længere forhindre, at udlændinge kan få statsborgerskab, foreslår regeringen. DF er åben for at overveje det, mens Socialdemokratiet er mere skeptisk.

Det skal være slut med, at udlændinge får udskudt deres ansøgning om dansk statsborgerskab, fordi de har begået småforseelser i trafikken, mener regeringen.

I forbindelse med et kommende udspil på indfødsretsområdet foreslås det, at færdselsbøder på op til 4000 kroner fremover ikke skal have betydning for adgangen til dansk statsborgerskab.

Det skriver Politiken.

Der er kommet en række henvendelser fra udlændinge, som ønskede statsborgerskab, men som måske har kørt lidt for stærkt, fortæller Jan E. Jørgensen, der er indfødsretsordfører for Venstre.

- Vi taler nogle gange meget få kilometer, men så har der måske også været lidt vejarbejde, og så har de måske også haft en defekt baglygte.

- De sager har vist, at vi er simpelthen kommet til at sætte baren for lavt. Der er sager, hvor man må sige, at det er noget, som rigtig mange danskere også har gjort, så det skal ikke diskvalificere andre i at blive danskere, siger han.

Forslaget om en lempelse kommer, efter at regeringen kort efter valget i 2015 rent faktisk skærpede den omtalte regel. Før 2015 medførte en bøde på 3000 kroner eller mere en karensperiode på statsborgerskab på tre år.

Men de borgerlige partier fik i efteråret 2015 sammen med Socialdemokratiet indført, at eksempelvis færdselsbøder på 3000 kroner eller mere nu skulle medføre fire og et kvart års karensperiode.

Ud over at hæve bødegrænsen til 4000 kroner foreslår regeringen en yderligere lempelse.

Nemlig at heller ikke færdselsbøder på mellem 4.000 og 7.000 kroner nødvendigvis skal medføre karensperiode, hvis bøden er sammensat af flere småforseelser samtidig, der hver især takseres til under 4.000 kroner i bøde.

I de tilfælde skal den konkrete sag forelægges medlemmerne af Indfødsretsudvalget, der ved afstemning skal afgøre, om vedkommende trods bøden alligevel kan få statsborgerskab.