Regeringen vil begrænse samfundstjeneste for voldsdømte

Personer, der eksempelvis spytter, slår eller sparker andre i hovedet, skal oftere ind og ruske tremmer frem for at udføre samfundstjeneste.

Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som håber, at det vil styrke borgernes og ofrenes retsfølelse. Det skriver Jyllands-Posten fredag.

I avisen henvises til en sag, hvor en mand blev idømt samfundstjeneste, efter at han havde slået en bekendts ekskæreste i ansigtet to gange med en knyttet næve og givet hende en skalle, så næsen skulle opereres.

Den dom falder ikke i god jord hos Pape Poulsen, der vil begrænse brugen i sager om grov vold og i visse sager om simpel vold.

- Samfundstjeneste bliver brugt for meget. Jeg vil ikke være med til, at man kan undgå en fængselsdom i sådan en sag. Det kommer vi til at lave om, siger ministeren til Jyllands-Posten.

En person kan blive idømt samfundstjeneste i stedet for en fængselsstraf. Det sikrer, at den dømte kan bo hjemme hos sig selv, mens han udfører arbejdet, som skal være på en offentlig institution eller hos organisationer med et almennyttigt formål.

Størstedelen af dem, der idømmes samfundstjeneste, har eksempelvis lavet indbrud, begået bedrageri eller kørt spirituskørsel, fremgår det af Kriminalforsorgens hjemmeside.

Ønsket fra ministeren kommer, på trods af at Straffelovrådet under Justitsministeriet tidligere har påpeget, at samfundstjeneste er bedre og billigere end at sende den dømte i fængsel.

- Samfundstjeneste er med andre ord en strafform, der i de tilfælde, hvor den er egnet, er både bedre og billigere end alternativet, ubetinget fængsel, skrev rådet i en betænkning i 2014.

Desuden har Justitsministeriets forskningskontor udarbejdet en rapport, der konkluderer, at folk, der udfører samfundstjeneste i stedet for at sidde fængslet, har 15 procent lavere risiko for at begå ny kriminalitet.

Også elektroniske fodlænker, hvor folk, der er idømt op til seks måneders fængsel, i visse tilfælde kan afsone i eget hjem, er problematiske, mener ministeren.

- Jeg synes, det er krænkende, at personer, der for eksempel har begået seksualforbrydelser, i dag kan afsone derhjemme med en lænke om foden, siger han til Ritzau.

Justitsministeren understreger over for Jyllands-Posten, at det ikke handler om at få flest folk i fængsel, men at der skal være en balance.