Regeringen pønser på at flytte vagthunde

Folketingets institutioner har 383 ansatte

Folketingets institutioner" refererer til institutionerne Ombudsmanden, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.



1) Cirka 110 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand. Denne person, i øjeblikket Jørgen Steen Sørensen, er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmandsloven fastsætter rammerne for ombudsmandens arbejde.



2) I Rigsrevisionen er der ansat knap 270 medarbejdere. Rigsrevisionens øverste chef er rigsrevisor, i øjeblikket Lone Strøm, hvis ansvar og opgaver er beskrevet i rigsrevisorloven.



3) Ifølge grundlovens § 47 er det Statsrevisorernes opgave at revidere statens regnskab. Her står det beskrevet, at Folketinget vælger et antal revisorer, i øjeblikket seks. Statsrevisorernes Sekretariatet har tre ansatte.



Kilder: Folketinget, Ombudsmanden, Statsrevisorerne, Rigsrevisionen