Udenlandske myndigheder skal kunne forbydes at investere i trossamfund i Danmark, skriver Kristeligt Dagblad.

Det skal være slut med, at lande som Qatar og Tyrkiet donerer penge til trossamfund og moskéer i Danmark.

I hvert fald, hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, der er på vej med lovgivning, der gør det muligt at forbyde donationer fra udenlandske myndigheder til trossamfund og foreninger i Danmark.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Loven skal kunne bruges, hvis det vurderes, at donationerne har til formål at underminere grundlæggende frihedsrettigheder og demokrati.

Både lån, gaver, lånegarantier, lån af lokaler, donation af udstyr eller aflønning af personale vil ifølge avisen være omfattet af forbuddet.

- Vi har været enormt frustrerede over de eksempler på moskébyggerier, der er blevet finansieret fra udlandet. Og jeg er sikker på, at et forbud imod udenlandske donationer vil stoppe de pengestrømme fremover, siger Martin Henriksen, Dansk Folkepartis udlændingeordfører.

Siden nytår har regeringen arbejdet på at kunne forbyde pengedonationer fra Danmark og udlandet til foreninger og trossamfund.

Men at regeringen og DF ifølge avisen også ønsker at skrive lande på en sortliste, kan give udenrigspolitisk modvind, mener flere eksperter.

Blandt andre Cecilie Felicia Stokholm Banke, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, forudser en negativ reaktion.

- Det er klart, at det kan blive opfattet som chikane i Tyrkiet og endnu et eksempel på manglende ligebehandling, siger hun.

De senere år har der været flere eksempler på, at den tyrkiske stat øgede sine investeringer i moskéer i Danmark. Blandt andet i Roskilde og Holbæk.

En af de mest omdiskuterede statsinvesteringer i nyere tid kom fra Qatar.

Den olierige stat menes at have doneret omkring 100 millioner kroner til opførelsen af en helt ny stormoské på Nørrebro i København.

Moskéen ved navn Hamad Bin Khalifa Civilisation Center slog dørene op i 2014.