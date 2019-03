Regeringen og DF klar med omstridt sundhedsreform: Det betyder den for Syd- og Sønderjylland

Reform: Tirsdag formiddag præsenterer regeringen og Dansk Folkeparti sin længe ventede og stærkt kritiserede reform af det danske sundhedsvæsen.

Reformen lægger op til at nedlægge regionerne og erstatte dem med 21 sundhedsfællesskaber. Tre af dem får base i Syd- og Sønderjylland i henholdsvis Aabenraa, Esbjerg og Kolding. Sundhedsfællesskaberne skal hver især favne borgere i fire-fem kommuner.

- Patienter og indbyggere i Syd- og Sønderjylland får et sundhedsvæsen, der er klar til fremtidens udfordringer og samtidig rykker tættere på med langt mere nærhed i behandlingen. I Sydjylland giver aftalen tre yderligere akutlægebiler og ambulancer, 550 millioner kroner til læge og sundhedshuse, 48 ekstra introduktionsstillinger hos de praktiserende læger og 140 ekstra studerende på de Syd- og Sønderjyske sygeplejerskeuddannelser. Men aftalen giver Regeringen og Dansk Folkeparti et grundlæggende løft af det nære sundhedsvæsen i Syd- og Sønderjylland, siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger vægt på, at sundhedsvæsenet nu rykker nærmere borgerne.

- Som Syd- og Sønderjysk valgt sundhedsminister er jeg meget glad for aftalen, som betyder at vi får skabt et mere nært sundhedsvæsen, med flere sundhedstilbud der hvor vi bor. Fra den dag jeg blev sundhedsminister har mindre social og geografisk ulighed i sundhed været vigtigt for mig. Med aftalen skaber vi mere lighed i sundhed og mere nærhed i behandlingstilbudene. Det gavner både patienter, medarbejdere og pårørende, siger ministeren.

Men reformen er fra flere sider blevet kritiseret for at gøre netop det modsatte - nemlig at centralisere. Kritikken har blandt andet lydt fra regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

De opgaver, som regionen tidligere har varetaget, skal overtages af kommuner og stat. Blandt andet overtager staten opgaven med at rydde op efter forureninger. Det tæller eksempelvis Grindstedforureningen og forureningen i Kærgård Klitplantage.