Regeringen og DF er enige om rammer for ny DAB-radiokanal

Et politisk flertal, der består af regeringen og Dansk Folkeparti, er enige om udbuddet af en ny digital DAB-radiokanal, oplyser kulturminister Mette Bock (LA) på et pressemøde.

Den får et tilskud på 70 millioner kroner og en levetid på fire år. Den nye kanal får "brede rammer", siger ministeren.

Det skyldes den "store interesse" for udbuddet af FM4-kanalen, som i dag drives af Radio24syv. Radio24syv har sidste sendedag 31. oktober.

Det er endt med, at ejerne af Radio24syv ikke har budt ind på at drive kanalen videre, fordi kravet om, at mindst 70 procent af radiokanalens redaktionelle medarbejdere skal være ansat mindst 110 kilometer fra København.

Der bliver intet krav om geografisk placering i udbuddet af den nye DAB-kanal.

- Politik er, at man går frem og tilbage og til siden, og så ender man med et resultat. Og jeg synes faktisk, at det her er blevet rigtig godt, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Det er nu op til Radio24syvs ejere, om de vil byde ind på den nye DAB-kanal.

- Jeg håber meget, at de vil søge den, siger kulturordfører Morten Marinus (DF).

- 24syv har et godt brand i dag, og vi har brugt rigtig mange penge de sidste år. Det ville da være ærgerligt, hvis de stopper. Men jeg kan ikke afgøre, om de byder ind eller får den, siger han.

Chefredaktør for Radio24syv, Jørgen Ramskov, skriver på Twitter om aftalen:

- Det var da en dejlig besked før weekenden. 4 x 70 millioner kroner som Radio24syv kan søge. Back in business, skriver han.