Der skal uddannes flere læger og sygeplejersker, hvis det står til regeringen, som i onsdags fremlagde sit bud på en sundhedsreform.

Men der skal også gøres noget nu og her for at sikre nok personale i sundhedsvæsnet til gavn for patienterne.

Derfor har regeringen fredag præsenteret udspillet "Flere hænder og større arbejdsglæde".

- Vi skal både have flere hænder, og vi skal lidt populært sagt have glade hænder, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Blandt andet vil regeringen have et "løft i antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin".

- Det betyder, at der i 2020 vil være 370 hoveduddannelsesforløb i almen medicin. I 2015 var der dimensioneret med 252, står der i udspillet.

Desuden vil regeringen foreslå, at der oprettes op mod 320 flere introduktionsstillinger i almen medicin. Det er den speciallægeretning, der kan føre til, at man bliver praktiserende læge.

Når lægerne har gennemført introduktionsstillingen, kan de søge et hoveduddannelsesforløb i almen medicin. Her vil regeringen øge antallet af disse forløb med i alt 160 i 2019 og 2020.

Ellen Trane Nørby siger, at regeringen vil åbne for, at yngre reservelæger, der er ansat på sygehusene, kan ansættes i almen praksis for at afhjælpe lægemanglen der.

Regeringen vil gøre det muligt at søge orlov fra lægestillinger på sygehuse, så man kan slå sig ned som almen praktiserende læge.

Ellen Trane Nørby siger, at regeringen går efter en trepartsaftale, som blandt andet skal sikre, at flere sygeplejer går op i tid mod at få bedre arbejdsvilkår.

Derudover skal optaget på sygeplejerskeuddannelsen løftes med 150 pladser hvert år frem til 2022.

- Vi har allerede optaget flere på sygeplejerskeuddannelsen, men vi kommer til at få brug for endnu flere dygtige sygeplejersker, og derfor løfter vi altså også her markant.

- Samtidig lægger vi op til, at sygeplejerskerne i fremtiden i højere grad får mulighed for at bruge deres faglige kompetencer uden at skulle have opgaven uddelegeret fra en læge, siger ministeren.