Regeringen foreslår mere naturfag og kortere skoledage

Regeringen afviser at være ude i et opgør med folkeskolereformen, men vil ikke svare på, om forlig opsiges.

Flere unge skal vælge at blive ingeniører, biokemikere eller datamatikere.

Med den begrundelse vil regeringen indføre flere undervisningstimer i naturfag i folkeskolen. Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) på et pressemøde tirsdag.

- Jeg ved, at alle børn har drømme. Men det kræver et solidt udgangspunkt, hvis man skal udleve sin drøm, siger Løkke.

For at få råd og plads til flere naturfagstimer bliver der skåret i det, der kaldes understøttende undervisning. Og det betyder samtidig, at skoleugen i alt bliver kortere, forklarer statsministeren.

- Bytteforholdet mellem understøttende undervisning er ikke én til én. Derfor får vi den effekt, at skoledagene bliver kortere, siger Løkke.

Det har vakt undren, at regeringen præsenterer sit udspil, før en planagt evaluering af den fire år gamle folkeskolereform er klar.

Men Merete Riisager afviser, at der er tale om et opgør med reformen, som hun i sin tid var modstander af. Hun kalder det justeringer.

- Jeg synes ikke, at man skal se det som et opgør. Jeg er undervisningsminister for hele den danske folkeskole, siger Riisager.

Løkke afviser at svare på, om regeringen vil opsige forliget om folkeskolereformen før næste valg, hvis forligspartierne ikke er med på at justere reformen, sådan som regeringen ønsker.

Statsministeren henviser til, at der ikke er valgkamp nu.

- Vi ønsker ikke at skabe blæst om folkeskolereformen. Og det vil undre mig, hvis forligspartierne ikke vil være med til at lave fornuftige justeringer, som der er stor efterspørgsel på i det virkelige liv, siger Lars Løkke Rasmussen.

Ud over de kortere skoledage og flere naturfagstimer vil Merete Riisager også have begrænset brugen af vikarer i skolen. Hun vil i første omgang skabe sig et overblik over, hvor meget vikarer fylder i dag.