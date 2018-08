Regeringen fjernede oplysninger i svar til FN

FN's Børnekomité rettede kritik mod Danmark for krænkelse af Børnekonventionen i sag om omskæring af en pige.

Regeringen fjernede i et svar til FN i juli alle oplysninger om, at Flygtningenævnet trodser kritik fra Børnekomitéen i sager om kvindelig omskæring i Somalia.

Selv om Flygtningenævnet selv ønskede at give oplysningerne til FN, blev et afsnit herom strøget, således at svaret blev mindre kontroversielt.

Beslutningen blev formentlig taget af Udlændinge- og Integrationsministeriet i forståelse med Justitsministeriets Stats- og Menneskeretskontor.

Det fremgår af en mailkorrespondance mellem Flygtningenævnet og Justitsministeriet, som Information har fået aktindsigt i.

I januar fik Danmark kritik af FN's Børnekomité for at give afslag på asyl til en somalisk kvinde og hendes nyfødte datter, der kan risikere at blive omskåret, hvis kvinden sendes retur til Somalia.

Kritikken drejede sig dog ikke kun om denne konkrete sag, for komitéen mente også, at Danmark var forpligtet af FN's Børnekonvention til ikke at gøre noget lignende i andre tilsvarende sager.

I det obligatoriske opfølgende svar på kritikken til Børnekomitéen fjernede Justitsministeriet et generelt afsnit om den danske praksis, skriver Information.

Men svaret burde også have indeholdt den fulde forklaring på, hvorfor Danmark ikke genoptager sagen - nemlig at Flygtningenævnet ikke er enige i kritikken og agter at trodse den. Og at Flygtningenævnet heller ikke i kommende sager vil følge kritikken.

Det påpeger flere juridiske eksperter over for Information.

Justitsministeriet ønsker ikke at kommentere sagen.

Presseafdelingen i Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt en kort mail til Information om, at den endelige såkaldte follow-up redegjorde for, "hvilke sagsskridt den konkrete sag havde givet nævnet anledning til".