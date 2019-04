Regeringen er klar til at finde løsning for Radio24syvs fremtid

Dansk Folkeparti er åbne for at lade Radio24syv køre videre. Regeringen roser partiet for at vende rundt.

Regeringen er klar til at starte forhandlinger med Dansk Folkeparti om en model, så Radio24syv kan fortsætte.

Udmeldingen kommer, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, torsdag sagde, at partiet er klar til at finde en løsning for radiostationen, der ellers står til at lukke i oktober.

- Jeg synes, at det er fint, at de rækker hånden ud. Vi skal prøve at finde en løsning, der kan redde noget af det mest succesfulde mediemæssigt, som vi har haft de seneste år, siger Naser Khader, medieordfører for De Konservative.

Kristian Thulesen Dahl foreslår ifølge Jyllands-Posten, at Radio24syv kan køre videre som dab-kanal modsat FM4-båndet, hvor det i dag sender.

Venstre er åben for at se på, om der kan findes flere penge i et eventuelt udbud til en dab-kanal.

- Jeg tror, at vi er rigtig mange, der vil savne Radio24syv, hvis de lukker. Vi er rigtig positive omkring Dansk Folkepartis udmelding og vil sætte os ned og drøfte det.

- Så må vi diskutere, hvor pengene så eventuelt skal komme fra, siger Venstres medieordfører, Marcus Knuth.

De Konservative mener, at det vil være mest optimalt at ændre på de betingelser, der er i udbuddet om FM4-båndet.

Et af kravene er, at mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret mindst 110 kilometer fra København, og netop den del har fået Radio24syv til ikke at søge om at forlænge sendetilladelsen, når den nuværende udløber i oktober.

- Udfordringen med dab er, at det ikke er så udbredt, og den løsning kræver nogle flere penge, og Dansk Folkeparti har ikke anvist, hvor de skal komme fra, siger Naser Khader.

Kulturminister Mette Bock (LA) oplyser til Berlingske, at hun er ved at få undersøgt, om det er juridisk muligt at genåbne udbuddet om FM4-båndet, hvor der blev åbnet for bud i sidste uge.

- Min umiddelbare reaktion var, at det ikke ville være juridisk muligt at genåbne, men jeg er ved at få det undersøgt.

- Noget tyder på, at det godt kan lade sig gøre. Det vil da være fantastisk, hvis Dansk Folkeparti går med til det, siger Mette Bock Berlingske.

Kristian Thulesen Dahl understreger i Jyllands-Posten, at partiet fortsat mener, at den ene af landets to statsbetalte taleradioer skal ligge i Vestdanmark.