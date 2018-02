Regeringen dropper omtalt loft over børnepenge

Ambitionen om at barbere børnepengene for barn tre og opefter er blevet droppet, da skatteaftalen blev mindre.

Børnechecken overlever i sin nuværende form ifølge tirsdagens skatteaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Regeringen foreslog i august at barbere børnechecken for barn nummer tre til 75 procent og fjerne ydelsen for barn nummer fire og opefter.

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, bekræfter nu over for Altinget, at forslaget er taget af bordet.

- Tanken var jo, at de fleste mennesker ville blive kompenseret gennem indkomstskattelettelser. Men efterhånden som skatteudspillet er blevet mindre, kan vi heller ikke kompensere dem i samme grad, så derfor har vi droppet det, siger hun til netmediet.

Omkring 95.000 familier stod til at miste penge som følge af regeringens forslag. En børnefamilie modtager mellem 11.000 og 18.000 kroner årligt per barn afhængigt af barnets alder.

Forslaget om at lægge loft over børnechecken indgik i den tidligere V-regerings 2025-plan - og så igen dagens lys, da VLAK-regeringen spillede ud med sin noget mere ambitiøse skattereform i efteråret.

Men i kraft af, at reformen blev knap så ambitiøs, er behovet for et loft over børnepengene ifølge Dansk Folkeparti forsvundet.

- Hvis man havde lavet den store skattereform, havde man haft behov for de 400 millioner kroner. Men nu da vi kunne nøjes med den lille øvelse, var der ikke længere behov for at kigge på børneydelsen, siger skatteordfører Dennis Flydtkjær til Altinget.

Regeringens forslag var især rettet mod flygtninge- og indvandrerfamilier med mange børn. Dem ønsker Dansk Folkeparti fortsat at målrette reglerne efter.