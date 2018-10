Regeringen: Skrot din gamle dieselbil og scor 5000 kroner

For mange mennesker i Danmark dør på grund af luftforurening, siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til avisen Danmark. Regeringen vil nu bruge 100 millioner kroner på at få os til at skrotte gamle dieselbiler, så luften kan blive renere.

Klimaudspil: Når regeringen i næste uge præsenterer et nyt klimaudspil, vil der være en pengegave til ejere af dieselbiler fra før 2006 - hvis de vel at mærke vil sende dem på bilkirkegården. Den almindelige og permanente skrotningsordning på 2200 kroner bliver udvidet til 5000 kroner, hvis man kommer med en dieselbil fra før 2006. Det siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til avisen Danmark. En dieselbil fra før 2006 pumper i gennemsnit fire gange så mange af de stærkt sundhedsskadelige NOx-gasser ud i luften som en nyere dieselbil. NOx-gasserne indeholder synlige, sorte partikler - det er dem, der gør udstødningsgasserne synlige - som går direkte i luftvejene. Ifølge det anerkendte videnskabelige tidskrift Nature døde der på verdensplan over 100.000 i 2015 på grund af sygdomme relateret til udledning af partikler. Professor på Institut for Miljøvidenskab Ole Hertel oplyste til Videnskab.dk i 2017, at der i Danmark dør 4000 om året på grund af luftforurening. Transport står for lige under halvdelen af al NOx-udledning i Danmark. - Vi skal simpelthen have de ældste og mest forurenende dieselbiler sparket væk fra vejene i et hurtigt tempo. Der er for mange mennesker, der dør for tidligt på grund af luftforurening, siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen.

Hvis vi kan få nogle af disse gamle dieselhakkere ud af systemet, er det godt. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljøminister

Hvad er NOx? 1. NOx er sundhedsskadelige kvælstofoxider, der især stammer fra trafikken og kraftværker. I byerne er det især dieselbiler, der er synderne.2. En meget stor del af luftforureningen i Danmark kommer ind over grænserne udefra, men den del af NOx-udledningen, vi selv er ansvarlig for, fordeler sig på 45 procent fra transport, 16 procent fra landbruget, 15 procent fra energisektoren, 15 procent fra brændeovne.



3. Nye dieselbiler udleder blot en fjerdedel i forhold til dieselbiler fra før 2006.



4. NOx påvirker lungerne, er giftigt at indånde og er typisk medvirkende til astmatilfælde. NOx medfører nedsat lungefunktion og øger risikoen for infektioner i lungerne og hjertekarsygdomme. Det vurderes, at 200-300 tilfælde af lungekræft om året skyldes luftforening fra trafikken.



5. Der er især i byerne, hvor der er meget trafik, at det er et problem. Man har i København flere steder målt overskridelser af grænseværdierne for NOx.



6. Luftforurening med NOx kan dog også være alvorlig på villaveje - især på stille vinterdage. Her kan røg fra brændeovne give samme partikelforurening som på stærkt trafikerede veje i København.



7. Brændeovnene kan også skabe sundhedsskadelig forurening indendøre, hvor rygning, stearinlys og madlavning også er forureningskilder.



Kilder: Lungeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Miljø- og Fødevareministeriet

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V): - Vi vil gerne have de værste dieselbil væk i en ruf. Arkivfoto Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ud med dieselhakkerne Forureningen fra dieselbiler er især et problem i de større byer på de hovedtrafikårer, hvor trafikken er tungest. Og regeringen vil finansiere den ekstra skrotpræmie med 100 millioner fra en pulje på 260 millioner kroner årligt til grønne initiativer i dens finanslovsforslag. De 100 millioner er tænkt som en engangsinvestering, og det er nok til at skrotte 36.000 af de cirka 150.000 dieselbiler fra før 2006, som der er på vejene i Danmark. Det er cirka dobbelt så mange, som der skrottes om året med den permanente skrotpræmie på 2200 kroner. - Havde vi lavet en permanent ordning for de gamle dieselbiler, ville vi risikere, at folk vil vente længere med at skrotte. Vi vil gerne have dem væk i en ruf, siger Jakob Ellemann-Jensen. I FDM er meldingen, at regeringen ikke skal sætte næsen op efter, at de gamle dieselbiler bliver afløst af nye lav-emissionsbiler på grund af en skrotpræmie på 5000 kroner. - Bilister, der har en dieselbil, der er 5000 kroner værd, går ikke ud og køber en ny bil til 300.000 kroner. De køber nok snarere en anden gammel bil til 10.000 kroner, siger afdelingsleder i FDM's politiske og økonomiske sekretariat Torben Lund Kudsk. - Hvordan vil I undgå, at skrotpræmien ikke bare bliver brugt som tilskud til at købe en lidt nyere, men næsten lige så svinende dieselbil og ikke en helt ny bil eller en el- eller hybridbil, Jakob Ellemann-Jensen? - Vi stikker os selv blår i øjnene, hvis vi tror, at folk skrotter en gammel dieselbil og i stedet køber en Tesla. Den forbrugergruppe har jeg til gode at møde. Virkeligheden er, at folk har et transportbehov, og her vil vi gerne sikre, at vi tager så stort et hensyn til hinanden som muligt. Hvis vi kan få nogle af disse gamle dieselhakkere ud af systemet, er det godt. De bliver så måske er erstattet af nogle lidt nyere biler og ikke af, at vi alle begynder at køre på cykel, men træerne gror jo heller ikke ind i himlen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Dieselelskere kan sove trygt FDM tager dog positivt imod udspillet fra regeringen. - Det er isoleret set en udmærket brik i det puslespil, der skal lægges for at få en grønnere trafik på vejene. Det er kun positivt at få nogle flere gamle dieselbiler væk fra vejene, siger Torben Lund Kudsk. Han mener ikke, at det nuværende politiske klima, hvor statsministeren i sin åbningstale også satte en deadline i 2030 for salg af nye biler, der alene kører på benzin eller diesel, bør få sveden til at springe frem på panden hos bilister, der foretrækker diesel. - Vi tror ikke, at det kommer til at påvirke brugtvognspriserne meget. Som bilejer er der ingen grund til at gå i panik, og man kan også købe den næste bil som en dieselbil, hvis man synes, det er det, der passer bedst til ens kørselsstil. Man kan sagtens forestille sig, at brugte dieselbiler holder værdien eller bliver mere værd den dag, man ikke kan købe nye dieselbiler længere. Det bliver jo ikke forbudt at sælge benzin eller dieselolie. Man kan sove relativt trygt, siger han.