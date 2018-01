Redaktørens røde stol: Lær det udenad - AI og GAFA er kommet for at blive

Jeg husker stadig, da de første aviser begyndte at udkomme med et IT-tillæg. Det er vel et kvart århundrede siden, omtrent samtidig med fremkomsten af det der indernet, og jeg må erkende, at der gik et halvt til et helt år, inden jeg rigtig forstod, hvad begrebet dækkede over.

Gumpetung eller ej, jeg var næppe alene, det er trods alt ikke mange år siden, vi begyndte at skrive forkortelsen med små bogstaver.

Det er alt sammen historie, men vi har fået et par nye bogstavkombinationer at forholde os til, og ved indgangen på et nyt år gør vi nok klogt i at lære dem at kende. Og ikke mindst interessere os for, hvad de repræsenterer, og hvilken betydning de får for os alle sammen.

Det skal være min påstand, at Lars Løkkes tale i mandags bliver den sidste statsminister-nytårstale helt uden reference til AI. Forkortelsen står for Artificiel Intelligence, kunstig intelligens. Den anden er GAFA, der ikke - som jeg først troede - var det forkert stavede navn på et musikmagasin, men en sammenskrivning af it- og medievirksomhederne Google, Apple, Facebook og Amazon.

De to bogstavkombinationer er nøje forbundne, men det er et kompliceret trådnet at gøre sig klog på, og derfor bruger vi hellere tiden på at diskutere nedrivning af ghettoblokke, skattereform og Jørgen Leths medvirken i Citroën-reklamer.

Vi slipper bare ikke. AI og GAFA kommer til at påvirke vores dagligdag mere end de daglige slagsmål på Christiansborg, ja, de gør det allerede. Det er temmelig foruroligende, at vi dårligt bemærker det, endsige forholder os til det.

AI er meget mere end robotter med auto-voice. Det er først og fremmest algoritmerne, der indhenter, opmagasinerer, fordøjer og udnytter data. Ikke blot data til forskningsbrug og udvikling af produkter. Men også vores data. De helt intime. Om alt fra toiletvaner til hang til croissanter med chokolade søndag formiddag. Og maskinerne bliver klogere og mere raffinerede i lyntempo, så de ikke bare påvirker, men overtager styringen af vores adfærd.

Science fiction-nonsens? Langtfra. AI repræsenterer allerede nøglen til nethandlen og vejen til forbrugernes lommer. I denne uge vurderede AI-eksperten Danny Lange i Jyllands-Posten, at danske virksomheder investerer massivt i kunstig intelligens lige nu, mens en anden AI-specialist, Peter Kyvsgaard fra Microsoft, over for avisen fastslog, at det ikke er et frivilligt valg.

- Alle virksomheder kommer til at bruge AI. Det er forudsætningen for, at virksomhed kan forandre sig og klare sig i fremtiden. Vinderne bliver dem, der forstår at bruge deres data.

Vinderne er allerede fundet, og her kommer GAFA ind i billedet. For de fire it-giganter er ikke kædet tilfældigt sammen, men ligner hinanden i opbygning og filosofi.

Alle fire stammer fra Silicon Valley med dybe rødder i 70'ernes californiske hippiemiljø med drømme om kollektiver og værdibasseret fællesskab. Det manifesterer sig i dag ved chefernes afslappede påklædning, for selv om man er god for en trecifret milliardformue, er det vigtigt at foretrække slidte jeans og skjorteærmer frem for slips og stive flipper.

Knap så harmløst er fascinationen af robotter og kunstig intelligens som en naturlig videreudvikling af den vestlige civilisation. En klippefast tro på, at robotterne skal hjælpe fælleskabstanken til udbredelse og styring af samfundet. Til kommerciel gevinst for de, som forstår at styre robotterne. Det kan man læse mere om i den amerikanske it-journalist Franklin Foers nye bog World Without Mind (endnu ikke oversat til dansk), men pas på med at læse den ved sengetid, for den giver søvnløse nætter.

Fakta er, at GAFA repræsenterer den måske største revolution i menneskehedens historie. Selv om de ikke direkte samarbejder sammen, breder de sig som blæksprutter parallelt over jordkloden: Ved med kunstig intelligens at styre og kontrollere den digitale infrastruktur.

Det lyder lidt abstrakt, men Apple leverer både vores telefoner og platforme, Google vores søgeadfærd på nettet, Facebook kontrollerer vores sociale medier, og Amazon faciliterer den digitale handel.

Nogen tror måske stadig, at Amazon blot er en digital boghandel med lidt vokseværk. Den holder ikke længere, i dag er Amazon ikke blot verdens største it-platform, den bestrider næsten halvdelen af al nethandel i store lande som Frankrig og Storbritannien, og får giganten øje på Danmark på et tidspunkt, bliver det en tvivlsom fornøjelse for netbutikkerne, som i dag sidder på handlen. For Amazon arbejder ligesom de tre øvrige GAFA-virksomheder kynisk efter at få monopol. Med en glubskhed og en fart, som burde skræmme langt flere end EU-kommissær Margrethe Vestager i hendes temmelig ensomme kamp for at bremse giganternes brutale adfærd i Europa.

Monopoler er man godt på vej til at opbygge med vedhæftede konsekvenser for demokrati og frihed, vi dårligt kan overskue. Som politik-professor David Runcimann fra Cambridge University sagde i et interview i Information ved årsskiftet:

- Facebook er et eksempel på, hvor nyt vores politiske klima er. Der har aldrig været noget som det før. Du kan ikke finde nogen paralleller i historien til en privat virksomhed med så stor magt over noget offentligt, som på en måde tilhører én person (Facebook-stifter Mark Zuckerberg red.). Den ene person har mere kommunikativ magt, økonomisk magt og indflydelse end nogen romersk kejser eller diktator.

Og det er her, vi står. Internettet repræsenterer ikke længere den demokratiske revolution, vi håbede på for et kvart århundrede siden. Tværtimod er det blevet et redskab for en håndfuld gigantforetagender med uhyggelige ambitioner og et uhørt magtmonopol, som ingen kontrollerer, men som vokser hvert minut, og lige om lidt skriver vi ai med småt.

Hvad var det nu, nytårstalerne handlede om?