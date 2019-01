Redaktørens røde stol: En sump af amatørisme

Det er mere end to et halvt år siden, at et flertal af briterne stemte sig selv ud af det europæiske fællesskab. Alligevel er det stadig fuldstændig ugennemskueligt, hvad der skal ske om to måneder, når de egenrådige briter efter planen skal forlade EU. Specielt efter denne uge, hvor premierminister Theresa May led et knusende nederlag og fik sin brexitaftale med EU nedstemt med 432 stemmer mod 202. Efter sigende det største nederlag, en regering nogensinde har lidt i det britiske parlament.

Det er også fuldstændig ugennemskueligt, hvad konsekvensen af brexit bliver. Hvor hårdt bliver vi for eksempel ramt på baconeksporten eller torskekvoterne? Og bliver englænderne nu fattigere - eller måske ligefrem rigere.

En gang imellem er det faktisk befriende, når nogen gider at indrømme, at de har mistet overblikket. Eller mere præcist: ikke aner en hujende fis om, hvad der foregår.

Det skete i denne uge i retten i Viborg, hvor Genan-stifter Bent A. Nielsen er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Det er ham med reklamen om den glade mand, der lige har købt fire Viborg-dæk.

Forsvarsadvokaterne, der skal redde Nielsen ud af anklager om, at han har ladet 420 millioner kroner forsvinde i sine regnskaber, gik på retsmødet i tirsdags til stålet og sagde:

"Vi har for at sige det ligeud ikke forstand på det, og det har med al respekt anklageren heller ikke. Vi er havnet i en ulykkelig sump af amatørisme med udvekslinger af påstande om regnskabernes tal. Ingen af os tør stoppe deltagelsen af disse udvekslinger, fordi det kan udlægges som anerkendelse af det sidste vrøvl, der er fremsat", sagde forsvarsadvokat Erik Werlauff.

Det fik ikke dommeren til at afbryde sagen. Der skal mere end uvidenhed til at afbryde en retssag. Til gengæld fik forsvaret lov til at bruge 50.000 kroner på at hyre bistand, så det kunne stillede kvalificerede spørgsmål til bagmandspolitiet om anklagemyndighedens talopgørelser.

Nu skal man selvfølgelig ikke sammenligne forsvaret for en mand, der lever af at lave brugte bildæk om til kunstgræs, med en regeringschef, der forsøger at melde sit land ud af EU. Men måske var det alligevel det, Theresa May skulle have gjort. Have indrømmet, at hun ikke aner, hvad brexit kommer til at betyde, og at briterne har brug for hjælp til at finde ud af det.

Udefra set kan brexit-krisen i England påfaldende let komme til at ligne forsvarsadvokatens beskrivelse af svindel-sagen i Viborg: en udveksling af uvidenhed og en sump af amatørisme.