Redaktøren i den røde stol: Sikker familieunderholdning

Jeg kan godt lide at se "Luksusfælden" på TV3. Det er ikke noget, jeg ligefrem er stolt af, for det føles ærlig talt en smule fladpandet at lade sig underholde af mennesker, der bogstavelig talt græder over deres elendige økonomi. Det er lidt som at køre langsomt forbi en trafikulykke, eller at stoppe op for at se, hvordan en gammel dame, der er skvattet på et glat fortov, får sig rejst igen.

Men jeg er ikke alene. Hver aften trækker "Luksusfælden" omkring en kvart million seere, der følger med i, hvordan en kuldsejlet økonomi først bliver blæst ud i hele tv-skærmens bredde og bagefter skal rettes op med to eksperters kloge råd.

Rådene handler som regel om, at det er en god idé at finde et arbejde og sælge sin bil, hvis man ikke har råd til den. Derudover skal man lade være med at ryge for 1600 kroner om måneden og spise junkfood og drikke cola for 12.000 kroner om måneden. Og man skal heller ikke købe en julegås til 2500 kroner, når man ikke har råd til at betale børnepenge. Alle tallene er fra rigtige udsendelser.

Og så er der én fejl, som næsten alle de økonomiske kaospiloter har til fælles. De har optaget kviklån til en rasende høj rente. Ofte hos lånudbydere, der er så venlige, at de gerne låner deres penge til mennesker, der flere gange har demonstreret deres manglende evne til at betale og derfor er havnet i RKI.

Det gode ved udsendelsen er, at man kan lune sig ved, at den slags fejl ville man aldrig begå. Heller ikke selv om reklameblokkene rundt om "Luksusfælden" bugner med gode tilbud om at få samlet sine lån hos en enkelt kviklånsudbyder.

Måske har man oven i købet en fornemmelse af, at hvis man alligevel skulle klokke i det og glemme at læse det med småt og indgå en låneaftale for et hurtigt tilskud til husholdningen, så er der en grænse for, hvor galt det kan gå.

Men det er der åbenbart ikke.

Tidligere på året afsagde Østre Landsret en kendelse, der accepterer en årlig omkostning på et lån på 759,79 procent. Lånet var optaget hos Turbolån, og den stakkels låntager kunne ikke blive reddet af kreditaftalelovens paragraf 22. Her står ellers, at det beløb, forbrugeren skal betale i omkostninger, skal "skønnes rimeligt". Og det skønnede retten så, at de 759,79 procent var.

Så kan man selvfølgelig håbe på, at lånudbyderne gør tydeligt opmærksom på reglerne. Men så sent som i sidste uge politianmeldte Forbrugerombudsmanden seks udbydere af kviklån for vildledende markedsføring. Oven i det kritiserede ombudsmanden lånevirksomhederne for, at de ikke undersøger, om lånerne har nogen chance for at betale det skyldige beløb tilbage.

Det er med andre ord ikke forbrugeren, der går ud på kviklånsmarkedet, der er sikret her. Det er underholdningen i "Luksusfælden" til gengæld.