Redaktøren i den røde stol: Pia Kjærsgaard har jo ret - næsten

Lille Esther Marie på bare fem måneder blev i denne uge uforvarende centrum for et sammenstød af nærmest Ghita Nørbyske dimensioner.

Hendes unge mor, den konservative politiker Mette Abildgaard, blev smidt ud af folketingssalen af Folketingets erfarne formand, Pia Kjærsgaard med ordene: "Du er uønsket med dit barn i folketingssalen". Det var i hvert fald, hvad Mette Abildgaard skrev på Facebook.

Og så havde vi ellers balladen.

Først på Facebook, hvor Mette Abildgaard fortalte om, hvor utrygt det havde været at aflevere sin datter til Folketingets ellers højt elskede folketingsbetjent, Torben, som beredvilligt tilbød at passe Esther Marie i de fem minutter afstemningen varede. Derefter tog debatten fart.

For eksempel kunne Laura Linddahl fra Liberal Alliance fortælle, at hun selv har haft et spædbarn med i folketingssalen. Den gang sad Mette Bock - også fra LA - i formandsstolen, og så gjorde det åbenbart ikke noget.

- Man er selvfølgelig opmærksom på, at ens barn ikke skal larme, men det her var måske en voldsom reaktion på noget, som ikke var et problem, sagde Laura Lindahl om Pia Kjærsgaards udsmidning af Esther Marie.

Pia Kjærsgaard var enig i, at der skal være klare retningslinjer for babyer i folketingssalen - uanset om de har samme partifarve som formanden. Hun sagde sådan her til Ritzau:

- Det er naturligvis noget, vi skal have en fuldstændig klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i folketingssalen, ikke babyer og børn, sagde Pia Kjærsgaard.

Og lige her er det svært at være uenig med Pia Kjærsgaard. Spædbørn er selvfølgelig per definition dejlige, men når de dukker op i for eksempel folkekirker, biografer og på cafeer, så har de en tendens til i bedste fald at være forstyrrende. I værste fald er de ret irriterende. De gør det i hvert fald svært at koncentrere sig om den form for fordybelse, som man var kommet for at dyrke sammen med andre voksne.

Man kan selvfølgelig mene, at en arbejdsplads skal være rummelig nok til, at man har sit barn eller sin hund med på jobbet, hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt.

Men folketingssalen kan næppe kaldes en almindelig arbejdsplads, og landets lovgivende forsamling bliver ikke mere rummelig af at blive suppleret med spædbørn på de tidspunkter, hvor der skal stemmes nye love igennem.

Det er bare sådan, at enhver børnefamilie kan blive ramt af en fuldstændig umulig situation, hvor bedsteforældrene er bortrejste og kalenderen er dobbeltbooket og man pludselig står med et spædbarn, som man selv har lavet, og ikke aner hvad man skal stille op. Og når det sker, kan man ret let bilde sig selv ind, at man sagtens kan gennemføre alt fra møder i banken til caféhygge med et spædbarn på armen - bare man har en sut og en Ipad.

Når først man er presset derud, så er det ikke lige Pia Kjærsgaard og hendes regler, man har lyst til at løbe ind i. Så er det mere folk af samme type som folketingsbetjenten Torben, man har brug for.