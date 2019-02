Redaktøren i den røde stol: Liste over religiøse tosser koster 11 millioner

Egentlig kunne vi være fuldstændig ligeglade med dem. Religiøse tosser er alle steder, de og fortjener ikke mere opmærksomhed end højst nødvendig. Men nogle af verdens største religiøse tosser har vi ophævet til hadprædikanter og sat på en officiel liste over uønskede personer, som ikke har lov til at rejse ind i Danmark.

I øjeblikket er der 19 styk af slagsen, som ikke har lov til at krydse vildsvinehegnet, der der er under opførelse ved den dansk-tyske grænse. De må selvfølgelig heller ikke komme ind ad andre veje.

Begrundelsen er, at Udlændingestyrelsen vurderer, at de er en trussel og kan undergrave danske værdier. Og det kan vi selvfølgelig ikke have - selv om ytringsfrihed i andre sammenhænge plejer at være en dansk værdi.

Det har længe været kendt, hvem de 19 hadprædikanter er. Det drejer sig om 18 muslimer og en enkelt kukkeluk, kristen amerikaner, Terry Jones, der er kendt for sine koran-afbrændinger, som de færreste orker at tage alvorligt.

Til gengæld har det ikke været kendt præcis, hvad det er, der har gjort de 19 prædikanter fortjent til at komme på listen. Det er Radio24Syv kommet et skridt nærmere i denne uge, da det lykkedes radiostationen at få aktindsigt i nogle af begrundelserne.

Hadprædikant Kamal El-Mekki har for eksempel engang i 2013 holdt en halvanden time lang tale, hvor han advarer muslimer mod at ønske glædelig jul til de vantro. Det mener han ikke er i overensstemmelse med islam. Han mener i øvrigt heller ikke, at homoseksualitet er en livsstil. Det er et begær, man kan vende sig bort fra, mener han.

Hvor stor en trussel den slags vrøvl er for solide danske værdier er selvfølgelig en diskussion værd.

Det er til gengæld ikke til diskussion, at man ikke kan holde vrøvlet ude af Danmark med et indrejseforbud for hadprædikanterne.

Mange af hadprædikanterne har deres sande menighed på internettet. På listen står for eksempel 46-årige Mohamed Al Arefe fra Saudi-Arabien Han bliver fulgt af knap 17,3 millioner følgere på Twitter, og 850.000 abonnerer på hans Youtube-kanal. På listen er også 60-årige Salman Bin Fahad Alodah fra Saudi-Arabien, en sunnimuslimsk prædikant. Han har over 12 millioner følgere på Twitter.

Alligevel blev regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet enige om, at stoppe hadprædikanterne ved grænsen - hvis de altså skulle få lyst til at rejse ind i Danmark.

Ifølge Radio24Syv er der afsat 11 millioner kroner om året til, at Udlændingestyrelsen kan surfe rundt på internettet for at finde religiøse mørkemænd, der siger noget, der er mærkeligt nok til, at de kan komme på listen over hadprædikanter.

Man kunne frygte, at listen samtidig blev et belejligt opslagsværk for de menigheder, hvor netop den slags holdninger har genklang.