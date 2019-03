I min barndom var vi ikke specielt bange for mæslinger. Det var en børnesygdom som så mange andre, og dem skulle man bare igennem på vejen til at blive voksen.

Der var ganske vist en del, der døde undervejs. Helt præcist døde 85 danskere af mæslinger fra 1960 til 1986 ifølge Statens Seruminstitut. Det svarer til tre-fire stykker om året. Men så kom vaccinerne i 1987, og siden 1989 faldt dødstallet til nul.

Og alligevel er der angiveligt masser af danskere, der frygter bivirkningerne af vaccinerne mere, end de frygter børnesygdommene. Hvert år må seruminstituttet sende tusindvis af breve til forældre, der enten har glemt at få deres børn vaccineret eller som ganske enkelt ikke ønsker det, fordi de tror vaccinen er farlig.

Nu kan man selvfølgelig mene, at voksne mennesker må gøre, hvad de vil - og at de til en vis grad også kan bestemme over deres børn. Men når det handler om vaccine, bliver andre menneskers sikkerhed også rodet ind i det.

I denne uge bragte vi her i avisen Danmark historien om lille Noah Elias, der har en immundefekt, så han dels ikke tåler at blive vaccineret. Og dels tåler han ikke at blive smittet af andre. En almindelig forkølelse kan være livsfarlig for ham. Samlet findes der omkring 3000 personer i Danmark med samme lidelse som Noah Elias.

Det er de mennesker, der kommer i fare, når andre fravælger vaccinerne. Noah Elias' mor sammenligner det med hasarderet bilkørsel.

- Det kan godt være, at du mener, at du er herre over eget liv. Men du er også til fare for andre, siger hun.

Den slags har vi normalt regler imod. Hvis man vil køre hasarderet, kan det ikke foregå på offentlige veje, så må man hjem til sig selv på en lukket pløjemark, hvor man ikke generer andre. Det samme kunne man mene om børn. Hvis man vil have et smittefarligt barn, der udgør en sundhedsrisiko for andre mennesker, så kan man ikke få det ind på offentlige institutioner, men må beholde det hjemme.

Og det er der faktisk flere, der mener. Borgerforslaget FT-02409 har i øjeblikket 5800 underskrivere, der mener at: "Det skal som udgangspunkt være lovpligtigt at vaccinere ens børn med MFR-vaccinen, for at børnene kan være tilknyttet offentlige institutioner. Dette gælder dog ikke børn, der af sundhedsmæssige årsager ikke kan blive vaccineret". Og der kommer stadig flere underskrifter til.

Det kan lyde barsk. På den anden side er der vel næppe nogen grund til at skrue tiden tilbage til dengang, jeg var dreng, da tre danskere døde af mæslinger. Hvert år.