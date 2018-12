Redaktøren i den røde stol: Baby it's cold

Nu havde jeg ellers lige valgt side. Selvfølgelig er det da fuldstændig vanvittigt, at en udenlandsk forsker har fået en undskyldning, fordi der blev sunget "Den danske sang er en ung blond pige" på Copenhagen Business School. Også selv om hun har brunt hår og følte sig krænket og ekskluderet.

Jeg er også enig med dem, der synes, at det er noget fjol, at Pippi Langstrømpes far ikke længere må være "negerkonge", men nu er blevet til "sydhavskonge", og at man ikke må klæde sig ud som indianere og mexicanere til introduktionsugerne på Københavns Universitet af frygt for at krænke etniske minoriteter.

Det virker også forkert, at en amerikansk radiostation, Radio Star 102, har besluttet at stoppe med at spille den gamle juleklassiker "Baby it's Cold Outside" fra 1949, fordi teksten kan virke stødende. Den handler om en mand, der forsøger at få en kvinde til at blive, selv om hun egentlig hellere vil hjem. Undervejs spørger den kvindelige del af duetten, Esther Williams, oven i købet, hvad han har puttet i hendes drink, hvilket åbenbart får en del amerikanere til at tænke på Bill Cosby, der nu sidder i fængsel for at have puttet sovemiddel i kvinders drinks og bagefter have voldtaget dem.

Det bliver simpelthen for mærkeligt, hvis vi begynder at redigere i vores fælles kulturelle fortid og pludselig lader som om, at sange som "Din mund siger nej-nej, men dine øjne siger ja" aldrig er blevet skrevet.

Det virker som en latterliggørelse af de virkelige problemer, der er med for eksempel forskelsbehandling af kvinder og tilløb til fremmedforskrækkelse, vi kæmper med.

Men det er så lige indtil man ser, hvem man er kommet på hold med. På de sociale medier gav troldehæren den i løbet af ugen fuld gas i forsvaret for, at der for alvor skal synges igennem om den blonde danske pige. Nogen kaldte oven i købet den undskyldende viceinstitutleder, Mads Mordhorst, på CBS for "landsforræder". Andre mente, at den brunhårede forsker "kunne rejse hjem, hvor hun kommer fra", hvis hun ikke kan tåle vores kulturskat. Og atter andre mente, at det offentlige tilskud skal tages fra CBS, så skolen kan søge midler i udlandet.

Dansk Folkeparti gjorde resolut Kai Hoffmanns tekst fra 1924 til dagens morgensang i gruppeværelset på Christiansborg og fik på den måde den gamle sang indrulleret i partiets kamp for en særlig slags danskhed.

Her er det så, at man skal vælge mellem et sundt synspunkt om, at vi selvfølgelig ikke skal krænke hinanden - også selv om synspunktet er gemt i en vanvittig selvforståelse, hvor alt fra børnebøger og julesange og højskolesangbogen kan virke krænkende. Eller skal man holde med det sunde synspunkt, at vi selvfølgelig skal stå ved vores sangskat, som er noget af det skønneste ved danskheden - også selv om synspunktet er gemt i noget, der ligner regulært fremmedhad.

jeg vælger sangen - men ikke troldehæren.