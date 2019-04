Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jan Johansen følte, at Helle Thorning-regeringen svigtede arbejderne, og han mistede alle sine syv ordførerposter på arbejdsmarkedsområdet, da han gik mod partilinjen. Nu står han last og brast med Mette Frederiksen, men er klar til igen at gå enegang, hvis pensionsudspillet ender som bluff.